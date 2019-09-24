Hayat Tarihi köyü heyecan sardı Gladyatör-2 çekilebilir
KÜLTÜR SANAT

Tarihi köyü heyecan sardı: Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde Oscar ödüllü 'Gladyatör' filmi çekilebilir

Tarihi köyü heyecan sardı: Gladyatör-2 çekilebilir

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca' Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilen Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde Oscar ödüllü 'Gladyatör' filminin ikincisinin bir bölümünün çekileceği yönündeki duyumlar, heyecan oluşturdu. Kayaköy Muhtarı Metin Çelik, "Muhtar olarak filmde oynamaktan gurur duyarım" dedi. Havadan görüntülenen tarihi köyde, doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi
Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi

Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisi çekilecek. Yönetmen Ridley Scott, 'Gladyatör 2' için çalışmalara başladı. Gladyatör 2'nin çekimlerinin Yunanistan, Hırvatistan ve Fethiye'deki Kayaköy'de yapılacağı iddia edildi.

Bir tepenin yamacına kurulan ve eski bir Rum yerleşimi olan Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edildi ve burada Türkler yaşamaya başladı. Türklerin de bir süre sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra bir daha yerleşik yaşam kurulmadı.

Tarihi köy, şimdilerde yönetmen Scott'un çekimlerine başlayacağı Gladyatör-2 filmine set olma ihtimalinin heyecanını yaşıyor.

Filmin, Kayaköy'de çekilmesi durumunda köyün tanıtımına katkı sağlayacağı ve 10 binlerce turistin köye geleceği öngörülüyor.

Büyük kazanım olabilir

Gladyatör- 2 filminin çekimleri Kayaköy'de yapılırsa, köyün dünyanın dikkatini çekeceğini belirten araştırmacı-yazar Işık Taban, şunları söyledi:

  • "Kayaköy, çok eski bir yerleşke. 4 bin yıllık yaşam bugünlere kadar ulaşmış. Yaklaşık 98 yıldır kaderine terk edilmiş bir bölge. Yapılar ayakta kalmakta zorlanıyor. Hiç olmazsa bir kısmının kültür zenginliği olarak turizme kazandırılması gerekiyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. 1990 yılların başında başlayan 'Dostluk ve Barış Köyü' projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor.
  • Bu kadar zengin bir mirasın gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Gladyatör- 2 filminin çekimlerinin bir kısmının bile burada yapılacak olması bölge için büyük kazanım olacaktır. Dünyanın dikkatini buraya çekecektir. Gladyatör'ün devamı olarak bir belgesinin çekilmesi de isabetli olacak. Temsil edebileceğim bir konum olursa filmde oynamak isterim."

Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edildi.

Muhtar Ekiz: Tekliflere açık

'Gladyatör- 2 filminde oynamak ister misiniz' sorusuna Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz , "Arkadaşlar gelsinler bir görüşelim. Neden olmasın. Muhtar olarak filmde oy­namaktan gurur duyarım. Olur diye düşünüyorum" dedi.

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir kararla Kayaköy'de 736 sicil mimarlık örneği yapı ile 24 manastır, şapel, sarnıç, değirmen, fırın ve çeşme gibi dini ve kültürel yapı, 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edildi.

Tarihi köyü heyecan sardı: Gladyatör-2 çekilebilir
FOTOĞRAF 20
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Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisi çekilecek. Yönetmen Ridley Scott, 'Gladyatör 2' için çalışmalara başladı. Gladyatör 2'nin çekimlerinin Yunanistan, Hırvatistan ve Fethiye'deki Kayaköy'de yapılacağı iddia edildi. Bir tepenin yamacına kurulan ve eski bir Rum yerleşimi olan Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edildi ve burada Türkler yaşamaya başladı.
Title
Türklerin de bir süre sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra bir daha yerleşik yaşam kurulmadı. Tarihi köy, şimdilerde yönetmen Scott'un çekimlerine başlayacağı Gladyatör-2 filmine set olma ihtimalinin heyecanını yaşıyor. Filmin, Kayaköy'de çekilmesi durumunda köyün tanıtımına katkı sağlayacağı ve 10 binlerce turistin köye geleceği öngörülüyor.
Title
Gladyatör- 2 filminin çekimleri Kayaköy'de yapılırsa, köyün dünyanın dikkatini çekeceğini belirten araştırmacı-yazar Işık Taban, şunları söyledi:
Title
Kayaköy, çok eski bir yerleşke. 4 bin yıllık yaşam bugünlere kadar ulaşmış. Yaklaşık 98 yıldır kaderine terk edilmiş bir bölge. Yapılar ayakta kalmakta zorlanıyor. Hiç olmazsa bir kısmının kültür zenginliği olarak turizme kazandırılması gerekiyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. 1990 yılların başında başlayan 'Dostluk ve Barış Köyü' projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kadar zengin bir mirasın gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Gladyatör- 2 filminin çekimlerinin bir kısmının bile burada yapılacak olması bölge için büyük kazanım olacaktır. Dünyanın dikkatini buraya çekecektir. Gladyatör'ün devamı olarak bir belgesinin çekilmesi de isabetli olacak. Temsil edebileceğim bir konum olursa filmde oynamak isterim.
Title
'Gladyatör- 2 filminde oynamak ister misiniz' sorusuna Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz , Arkadaşlar gelsinler bir görüşelim. Neden olmasın. Muhtar olarak filmde oy­maktan gurur duyarım. Olur diye düşünüyorum dedi.
Title
Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir kararla Kayaköy'de 736 sicil mimarlık örneği yapı ile 24 manastır, şapel, sarnıç, değirmen, fırın ve çeşme gibi dini ve kültürel yapı, 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edildi.
Title
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Title
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Tarihi köyü heyecan sardı: Gladyatör-2 çekilebilir
Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca' Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilen Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde Oscar ödüllü 'Gladyatör' filminin ikincisinin bir bölümünün çekileceği yönündeki duyumlar, heyecan yarattı. Kayaköy Muhtarı Metin Çelik, "Muhtar olarak filmde oynamaktan gurur duyarım" dedi. Havadan görüntülenen tarihi köyde, doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.


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