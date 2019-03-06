Hayat Tarihi Öşvank Kilisesi turizme kazandırılacak
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Tarihi Öşvank Kilisesi turizme kazandırılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve kurum müdürleriyle ilçe ziyaretleri kapsamında geldiği Uzundere ilçesini gezdi. Vali Memiş, "Öşvank Kilisesi'nde özel bir çalışma başlatacağız ve onarımını gerçekleştirip burayı turizme kazandıracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Tarihi Öşvank Kilisesi
Tarihi Öşvank Kilisesi

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve kurum müdürleriyle ilçe ziyaretleri kapsamında geldiği Uzundere ilçesini gezdi.

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy'un karşıladığı Memiş, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi alarak turistik alanları inceledi.

Restorasyonu süren tarihi Öşvank Kilisesi'ni gezen Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yapının Türkiye için önemli kazanım olduğunu söyledi.

Burayı turizme kazandıracaklar

Memiş, kilisedeki onarım çalışmalarına değinerek, "Burası muhteşem bir bina, 1050 yılık tarihi olan Gürcülerden kalma bir eser ve onların tabiriyle adeta külliye, açıkçası çok etkilendim. Buradan müthiş bir turizm geliri elde edilebilir ve çok ciddi anlamda istihdam sağlayabiliriz. Buraya harcanan para boşa gitmez çünkü çok önemli eser. Öşvank Kilisesi'nde özel bir çalışma başlatacağız ve onarımını gerçekleştirip burayı turizme kazandıracağız."

Anadolu'nun birçok kültürü barındırdığına işaret eden Memiş, "Anadolu'da birden fazla kültürün ve milletin olması bizim barış içinde yaşadığımızın en büyük göstergesi. Kilisenin yanında cami var. Erzurum onca vahşete ve zulme uğramış olsa da Türkiye'nin önemli hoşgörü merkezlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

Uzundere, Erzurum'un yazlık merkezi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, (KUDAKA) Uzundere Kaymakamlığı ve Belediyesince yaptırılan Tortum Gölü Cam Seyir Terası'nı da ziyaret eden Memiş, bunun çok önemli yatırım olduğunu söyledi.

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Memiş şunları kaydetti:

"Terasımız yaklaşık 200 metre yüksekliğinde ve Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından biri, Türkiye'nin en büyük heyelan set gölü olan Tortum Gölü'nden müthiş görsel şölen sunuyor. Uzundere, Erzurum'un adeta yazlık merkezi gibi. Bu yatırım kamu kaynaklarının doğru kullanıldığını gösterir ve bölge turizmi açısından son derece önemli proje. Burası çok önemli bir destinasyon olacak ve çok talep görecek."

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