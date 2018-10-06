Tarihimiz çocuklara emanet

TRT Çocuk ekranlarında çocukların severek izlediği İstanbul Muhafızları beyazperdeye aktarıldı. Dün vizyona giren “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” filminin yönetmeni Çağrı Cem Bayraklı projeyi anlattı. Çizgi dizinin 52 bölümünü bitirdikten sonra bir sinema filminin gündeme geldiğini belirten Bayraklı, “Dizi, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını çocuklara anlatma isteğinden ortaya çıkmıştı. Çocuklar çok sevdi. İstanbul’daki kültürel ve tarihi mekanların tanıtılmasına ve çocukların bunlara sahip çıkmasına katkı sağladı. Çocuklar büyüklerine İstanbul’un tarihi mekanlarını anlatmaya başladı. Bunlar büyük bir kazanım oldu” dedi.

Çağrı Cem Bayrak

YAPIM SÜRECİ ZORDU

Bayraklı, filmin yapım süreci hakkında ise şunları söyledi: “Sinema filmini daha teknik anlamda “Live Action” animasyon karışık hibrit bir iş olarak tasarladık ve farklı bir yapım olarak sunmak istedik. Hibrit bir iş olduğu için tabi yapım süreci çok zordu. Yaklaşık 7 hafta çekimler sürdü. İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarında çekimler yaptık. Onun dışında 11 ay boyunca da animasyonları, post kısımları devam etti. Bu filmin en zor kısmı aslında post prodüksiyon süreci. Çünkü yaklaşık 40 dakikalık bir animasyon var. Animasyon karakterlerinin gerçek dünyaya geldiği sahneler var. Bunun 7-8 aylık bir zamanda en sancılı kısmı burası oldu.”