Tarihimizin peşindeyiz!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda son 15 yılda farklı ülkelerden 4 bin 331 eserin iadesi sağlandı.
Yurt dışındaki eserlerin iadesi kapsamında, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli yürütülen çalışmalar ile 2004-2019 yılları arasında 4 bin 331 adet eserin iadesinin sağlandığını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkeler nezdinde Türkiye kökenli eserlerin iade çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
TAKİBİ YAPILAN ESERLER
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İadesine yönelik takibi yapılan eserler arasında Almanya'dan İstanbul Piyale Paşa Camii Çini Alınlığı, Konya Beyhekim Camii Mihrabı ve Pencere Kanadı, Akşehir Hacı İbrahim Veli Sandukası, Aphrodisias İhtiyar Balıkçı Heykeli Gövdesi, Fransa'dan Sultan II. Selim Türbesi Çini Panosu, Sultan I. Mahmut Kütüphanesi ve II. Selim Türbesi Çinileri, İstanbul Piyale Paşa Camii Çini Alınlığı, Danimarka'dan Diyarbakır Sfenks Figürini (David Samling), Akşehir Şeydi Mahmut Hayrani Türbesine ait sanduka, Cizre Ulu Camisi'ne ait Kapı Tokmağı yer alıyor” dedi.