Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Tarihimizin peşindeyiz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Tarihimizin peşindeyiz!

Bakanlığın çalışmalarıyla son 15 yılda çeşitli ülkelerden 4 bin 331 eserin Türkiye’ye iadesi sağlandı. “Fransa’dan Sultan II. Selim Türbesi Çini Panosu”, “Almanya’dan İstanbul Piyale Paşa Camii Çini Alınlığı”, “Danimarka’dan Diyarbakır Sfenks Figürini” gibi birçok eser için çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2004-2019 yılları arasında 4 bin 331 adet eserin iadesi sağlandı
2004-2019 yılları arasında 4 bin 331 adet eserin iadesi sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda son 15 yılda farklı ülkelerden 4 bin 331 eserin iadesi sağlandı.

Yurt dışındaki eserlerin iadesi kapsamında, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli yürütülen çalışmalar ile 2004-2019 yılları arasında 4 bin 331 adet eserin iadesinin sağlandığını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkeler nezdinde Türkiye kökenli eserlerin iade çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

TAKİBİ YAPILAN ESERLER

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İadesine yönelik takibi yapılan eserler arasında Almanya'dan İstanbul Piyale Paşa Camii Çini Alınlığı, Konya Beyhekim Camii Mihrabı ve Pencere Kanadı, Akşehir Hacı İbrahim Veli Sandukası, Aphrodisias İhtiyar Balıkçı Heykeli Gövdesi, Fransa'dan Sultan II. Selim Türbesi Çini Panosu, Sultan I. Mahmut Kütüphanesi ve II. Selim Türbesi Çinileri, İstanbul Piyale Paşa Camii Çini Alınlığı, Danimarka'dan Diyarbakır Sfenks Figürini (David Samling), Akşehir Şeydi Mahmut Hayrani Türbesine ait sanduka, Cizre Ulu Camisi'ne ait Kapı Tokmağı yer alıyor” dedi.

Ekonomiye 316 milyarlık destek
EKONOMİ
Ekonomiye 316 milyarlık destek

Kalemin güzellerini tek tek topladı
HAYAT
Kalemin güzellerini tek tek topladı
İmamoğlunun imza yüzsüzlüğü

İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü

​KKTC ziyareti sırasında yeni bir skandala imza attı.
Nefret kusanlara soruşturma

'Nefret kusanlara' soruşturma

İnsanlık dışı paylaşımlarla ilgili savcılık devrede.
F.Bahçe kazandıAkhisar düştü

F.Bahçe kazandı
Akhisar düştü

Süper Lig'e veda eden ilk takım Akhisarspor oldu.
Diagne<br>ipten aldı

Diagne
ipten aldı

​Galatasaray, Rize'de son saniyede kazandı.
Ayağı kırıldı

Ayağı kırıldı

İki takımın oyuncuları gözyaşlarına boğuldu.
Terörle mücadele<br>kadar önemli

Terörle mücadele
kadar önemli

​Bakan Kurum, kentsel dönüşüme dikkati çekti.
Rahat uyu Bedirhan

Rahat uyu Bedirhan

Bedirhan ve annesini şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı.
İstanbul'da<br>gök delindi

İstanbul'da
gök delindi

​Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
CHP, FETÖ ve PKK<br>sloganda birleşti

CHP, FETÖ ve PKK
sloganda birleşti

Bahçeli'den gündeme dair önemli açıklamalar.
30 milyar <br>dolar kayıp

30 milyar
dolar kayıp

​İran Ticaret Bakanı iş dünyasına çağrıda bulundu.
İstanbul'da kritik toplantı

İstanbul'da kritik toplantı

Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı yapılıyor.
Ahlaki<br>sorumsuzluk örneği

Ahlaki
sorumsuzluk örneği

​Bakan'dan YSK üyelerinin hedef gösterilmesine tepki.
Boğaz'ın harabesi

Boğaz'ın harabesi

​Galatasaray Adası'nın son hali görüntülendi.
Putin'in<br>'zafer' kazası

Putin'in
'zafer' kazası

​8 gol attığı maçın ardından pistte yere düştü.
Gökdelende<br>asılı kaldılar

Gökdelende
asılı kaldılar

İtfaiye, temizlik işçilerini camları kırarak kurtardı.
Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Usulsüzlük nedeniyle ​seçmenler, 16 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.
Bunlara bakmadan<br>araba almayın

Bunlara bakmadan
araba almayın

En çok arıza yapan araçları sizin için derledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.