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Hayat Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti
AKTÜEL

Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti

Bilecik’te bir tarlada oluşan yaklaşık 10 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki obruğa benzeyen çukur, vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti
Vatandaşlar, 10 metrelik çukura yer altı sularının neden olduğunu iddia etti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Revnak (Fındıkoluk) köyünde oluşan ve obruğu andıran 10 metre derinliğindeki çukur, köyde yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Köyün yaklaşık 2 kilometre dışındaki bir tarlada traktör geçtiği esnada bir anda yaşanan göçük sonucu oluşan çukur, olayı birebir yaşayan vatandaşta kısa süreli paniğe neden oldu. Traktörünü ileriye park ederek vatandaş, yaklaşık 8-10 metre derinliğindeki çukuru görünce durumu köy muhtarıma bildirdi.

YER ALTI SULARI NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Revnak Köyü Muhtarı Hayrettin Kuş, çukuru gördüklerinde şaşırdıklarını, ilk başta definecilerin define aramak için açmış oldukları bir çukur olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ancak daha sonra oluşan çukuru inceleyince bu ihtimalin zayıf olduğunu anladıklarını aktardı. Muhtar Hayrettin Kuş yaptığı açıklamada, “Köyümüz rakım olarak yüksek bir köy, altından yeraltı suları geçtiği için obruk oluştuğunu düşünüyoruz. Konuyu yetkililere bildirdik. Uzmanlar incelemede bulunursa nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacağız” dedi.

Ağrı'da saklı bir cennet: Bekiran Şelalesi görenleri büyülüyor
FOTOĞRAF 14
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Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde bulunan ve 6 metre yüksekliğiyle kendine hayran bırakan Bekiran Şelalesi, yemyeşil doğanın ortasında saklı bir cenneti andırıyor.
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Eriyen kar sularıyla birlikte coşan ve akan suyunun sesiyle doğanın sesine renk katan Bekiran Şelalesi, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bir kaçış noktası olurken, fotoğraf severlere de doğal bir stüdyo imkanı sunuyor.
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Dinlenmek ve kalabalıktan uzak kalmak için Bekiran Şelalesine gelen Çiğdem Doğan, şelalenin sesi ve manzarasıyla stresten arındığını belirterek, “Burası Bekiran Şelalesi. İki köy arasında kalmış saklı bir cennet resmen.
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O kadar güzel ki hem sesi huzur veriyor hem de manzarası bize görsel bir şölen sunuyor. Bizde bugün buraya geldik. Bu eşsiz manzarayı görüntülemek istedik. Harika fotoğraflar çektik. Tüm vatandaşların buraya gelmesini tavsiye ederim” diye konuştu.
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Ağrı'da saklı bir cennet: Bekiran Şelalesi görenleri büyülüyor
Ağrı'da bulunan doğanın içinde adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran Şelalesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Dinlenmek ve kalabalıktan uzak kalmak için Bekiran Şelalesine gelen Çiğdem Doğan, “ İki köy arasında kalmış saklı bir cennet resmen. O kadar güzel ki hem sesi huzur veriyor hem de manzarası bize görsel bir şölen sunuyor. Tüm vatandaşların buraya gelmesini tavsiye ederim” dedi.


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