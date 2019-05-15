Tarlasını sürerken Roma dönemine ait lahit buldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Alemli köyünde yaşayan çiftçi Nevzat Soysaldı, dün kendisine ait tarlayı traktörle sürmeye başladı. Çalışma sırasında traktörün pulluğu takıldı.
Soysaldı, traktörden inerek taşa takıldığını sandığı pulluğun bulunduğu yeri kazdı. Mermer lahitle karşılaşan Soysaldı, jandarmaya haber verdi.
2 bin 200 yıllık olduğu belirlendi
Jandarma ekipleri de belediye ve müze müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi.Lahit, Gülşehir Belediyesi ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmayla çıkarıldı.
Kepçeyle kamyona konulan lahit, Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan ilk incelemede lahitin, 2 bin 200 yıllık olduğu ve Roma döneminden kaldığı belirlendi.