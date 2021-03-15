Hayat Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocanın 5 yıl hapsi isteniyor
AKTÜEL

Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocanın 5 yıl hapsi isteniyor

Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocanın 5 yıl hapsi isteniyor

Kayseri'de tartıştığı eşi Tülay B.'yi darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla tutuklanan Cengiz B. hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Eve kitlenen kadın kurtarıldı.
Eve kitlenen kadın kurtarıldı.

Kayseri Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde geçen 9 Ocak’ta meydana gelen olayda, 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Cengiz B'nin, tartıştığı eşi Tülay B'yi darp ettiği ileri sürüldü. Cengiz B., olayın ardından eşi Tülay B.'yi oturma odasında kilitleyerek markete gitti. Tülay B., polisi arayarak yardım istedi. Tülay B., gelen itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden alınarak evden çıkarıldı. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren Tülay B.'nin şikayeti üzerine Cengiz B., tutuklandı.

'ALTINLARI İSTEDİM VERMEDİ'

Cengiz B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Cengiz B. hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cengiz B., iddianamedeki ifadesinde eşini şiddet uygulamadığını ileri sürerek, "Altınları istedim; vermedi. Konuşmak istedim. Sonra tartışma çıktı. Bileğinden çektim. Ekmek almaya gittiğim sırada da kapıyı kilitledim" dedi. Cengiz B., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İşkenceci eşini öldürmüştü: Melek İpek ilk kez hakim karşısında
GÜNDEM
İşkenceci eşini öldürmüştü: Melek İpek ilk kez hakim karşısında

Babasını öldürüp okula gitti: Arkadaşlarına olayı anlattı
GÜNDEM
Babasını öldürüp okula gitti: Arkadaşlarına olayı anlattı

Gelin-kaynananın 'taksit' kavgası mahkemede bitti
GÜNDEM
Gelin-kaynananın 'taksit' kavgası mahkemede bitti
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.