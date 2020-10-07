Tatlı tarifleri: Evde yapabileceğiniz 10 farklı tatlı tarifi

Tatlı tarifleri haberimizde. Ramazan ayında farklı tarifleri denemek isteyen isteyenler için alternatifler hazırlıyoruz. İftardan hemen sonra içinizi serinletecek bu tarifleri hemen deneyebilirsiniz. Yapımı kolay ve tadı enfes tatlı tarifleri karşınızda…



Dondurmalı sarma muhallebi



1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı margarin

1 paket vanilya

100 gram file fıstık

1 su bardağı ezilmiş kakaolu bisküvi

3 adet muz

Kesme dondurma



Un, toz şeker, vanilya ve sütü bir tencereye alın ve iyice çırpın. Ardından karışımı ocağa alıp, kısık ateşte göz göz olana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız tencereye margarini ekleyin ve iyice karıştırın. Bir borcama, file fıstık ve ezilmiş bisküvileri yayın. Fıstık ve bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün. Oda sıcaklığına gelen muhallebinin üzerini kapatıp, 4-5 saat buzdolabında bekletin. Soğuyan muhallebiyi dikdörtgen olarak kesin. Her dikdörtgenin içine bir muz dilimi koyun ve sarın. Muhallebinizi kesme dondurma ile servis edin.





Dondurmalı tiramisu

1 paket kedidili bisküvisi

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı kahve

Kreması için;

100 gr labne

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 kahve fincanı un

1 kahve fincanı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı dondurma

Kakao



Öncelikle sıcak su, kahve ve şekeri iyice karıştırın. Krema içinse; süt, şeker, un ve yumurta ocakta karıştırılarak pişirilir. Kaynamaya yakın labne karışıma eklenir. Göz göz olan kremaya tereyağı ve vanilya eklenir. Ardından krema ocaktan alınır. Bisküviler servis edilecek bardaklara yerleştirilir, su-kahve-şekerli su ile ıslatılır. Ortasına krema bölüştürülür. Üste yine ıslatılmış bisküvi dizilir. En üste ise kalan kremadan dökülür. Tatlı, servis sırasında ise kakao ve dondurma ile süslenir.



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Dondurmalı irmik helvası

500 gram irmik

250 gram margarin

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

Fıstık

Sade dondurma

Süt, su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar tencereyi kısık ateşte tutun. Şeker eridiğinde ise ocağın altını kapatın. 250 gram margarin eridikten sonra irmiği kavurmaya başlayın. İrmiğin rengi döndüğünde dikkatli bir şekilde şerbeti içine dökün. Şerbet ve irmik kıvam alana kadar karıştırın. Ocaktan aldığınız helvayı kapağı kapalı şekilde bir süre demlenmeye bırakın. Helva ılındıktan sonra, bir kaseye streç film serin. Kasenin tabanına ve yanlarına helvayı yayın. Ortasına ise dildiğiniz dondurmayı ekleyin. En üste ise biraz daha helva koyduktan sonra, tatlınızı servis tabağına ters çevirerek bırakın. Süslerken ise helvanın üstüne fıstık serpin.





Dondurmalı şeftali tatlısı

4 tane şeftali

8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Dondurma

Fıstık



Şeftalileri soyup, ortadan ikiye bölün. Ardından şeftalileri bir tavaya dizin ve 1 su bardağı su ile 7-8 dakika pişirin. Şeftali istenilen rengi aldığında altını kapatıp, soğutun. Soğuyan şeftalileri servis tabağına aldıktan sonra üstlerine dondurma ve fıstık ekleyin





Kurabiyeli sandviç dondurma

1 adet yumurta

150 gram tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

300 gram un

1 paket kabartma tozu

150 gram damla çikolata

Dondurma

Tereyağı, yumurta, şeker, un ve kabartma tozu iyice yoğurulur. Son olarak hamurun içine damla çikolata eklenir. Ardından yağlı kağıt serilen fırın tepsisine, şekillendirdiğiniz bisküviler yerleştirilir. Önceden ısıtılmış fırında kurabiyeler yaklaşık 15 dakika pişirilir. Kurabiyeler soğuduktan sonra, iki kurabiyenin arasına dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz.



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Dondurmalı brownie



1 su bardağı eritilmiş tereyağı

1,5 su bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı vanilya

4 yumurta

1 su bardağı un

2/3 su bardağı kakao

1 paket kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı dövülmüş fındık

Dondurma



Yağ, şeker ve vanilya iyice çırpıldıktan sonra karışıma yumurtalar eklenir. Un, kabartma tozu ve tuzu ise ayrı bir kap içinde çırpın. Ardından katı malzemeleri, yumurtalı karışıma yavaşça ekleyin. Keki, 150 C'de 20-25 dakika pişirin. Servis sırasında kekinizi dondurma ile ikram edin.





Dondurmalı müsli

3 yemek kaşığı müsli

5 adet badem

1 adet elma

3 adet çilek

1 adet armut

1 Tatlı kaşığı kuru üzüm

2 adet kayısı

Dondurma

Küp küp doğranmış elma, armut, çilek ve kayısı bir tabağa alınır. Üzerine badem, müsli, kuru üzüm eklenir. Servis sırasında ise dilediğiniz dondurma ile ikram edebilirsiniz.





Kağıt helvalı dondurma

1 paket kağıt helva

Dondurma

Karamel sos

Meyve

Pudra şekeri



Kağıt helvaları tam ortasından ikiye bölüyoruz. İki helva dilimi arasına dilediğiniz dondurma ve meyvelerden ekleyin. En üste ise pudra şekeri serpin.









Dondurmalı Cheesecake

2 paket yulaflı bisküvi

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kreması için;

250 gram labne

500 gram kesme dondurma

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için;

Çilek



Yulaflı bisküvi ve tereyağı rondodan geçirilir. Labne, pudra şekeri, limon kabuğu, limon suyu ve oda sıcaklığında bekletilen dondurma karıştırılır. Bardakların altına dondurmalı karışımı dökün ortasına ise bisküvi serpin. Bisküvilerin üzerine ise bir kat daha dondurmalı karışımdan ekleyin. Bardağın üstünü çilekle süsleyin. Hazırladığınız tatlıları ikram etmeden önce birkaç saat buzdolabında bekletin.



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Çikolatalı dondurmalı sundae

60 gram çikolata

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet muz

150 ml krema

Badem

Dondurma



Çikolatayı benmari usulü eritin. Muzu dilimleyin. Bademleri ise rondodan geçirin. Bardakların altına öncelikle çikolata sosu dökün. Üzerine krema ve muz dilemlerini ekleyin. Ardından dondurma ekleyin ve bademleri serpin. Dilerseniz son olarak tatlıyı süslemek için çilek tercih edebilirsiniz.







Tatlı tariflerini sizler için hazırladık. Ramazan ayında yemeğin yanında alternatif olarak sunabileceğiniz tatlı tariflerini sizler için hazırladık. 10 farklı tarifle sizler de yeni lezzetleri deneyebileceksiniz. İşte evde yapabileceğiniz 10 farklı tatlı tarifi…