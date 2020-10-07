Tatlı tarifleri: Evde yapabileceğiniz 10 farklı tatlı tarifi

Tatlı tarifleri haberimizde. Ramazan ayında farklı tarifleri denemek isteyen isteyenler için alternatifler hazırlıyoruz. İftardan hemen sonra içinizi serinletecek bu tarifleri hemen deneyebilirsiniz. Yapımı kolay ve tadı enfes tatlı tarifleri karşınızda…
Dondurmalı sarma muhallebi
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı margarin
1 paket vanilya
100 gram file fıstık
1 su bardağı ezilmiş kakaolu bisküvi
3 adet muz
Kesme dondurma
Un, toz şeker, vanilya ve sütü bir tencereye alın ve iyice çırpın. Ardından karışımı ocağa alıp, kısık ateşte göz göz olana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız tencereye margarini ekleyin ve iyice karıştırın. Bir borcama, file fıstık ve ezilmiş bisküvileri yayın. Fıstık ve bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün. Oda sıcaklığına gelen muhallebinin üzerini kapatıp, 4-5 saat buzdolabında bekletin. Soğuyan muhallebiyi dikdörtgen olarak kesin. Her dikdörtgenin içine bir muz dilimi koyun ve sarın. Muhallebinizi kesme dondurma ile servis edin.
Dondurmalı tiramisu
1 paket kedidili bisküvisi
1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı toz şeker
2 tatlı kaşığı kahve
Kreması için;
100 gr labne
1 su bardağı süt
1 adet yumurta
1 paket vanilya
1 kahve fincanı un
1 kahve fincanı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı dondurma
Kakao
Öncelikle sıcak su, kahve ve şekeri iyice karıştırın. Krema içinse; süt, şeker, un ve yumurta ocakta karıştırılarak pişirilir. Kaynamaya yakın labne karışıma eklenir. Göz göz olan kremaya tereyağı ve vanilya eklenir. Ardından krema ocaktan alınır. Bisküviler servis edilecek bardaklara yerleştirilir, su-kahve-şekerli su ile ıslatılır. Ortasına krema bölüştürülür. Üste yine ıslatılmış bisküvi dizilir. En üste ise kalan kremadan dökülür. Tatlı, servis sırasında ise kakao ve dondurma ile süslenir.
Dondurmalı irmik helvası
500 gram irmik
250 gram margarin
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
Fıstık
Sade dondurma
Süt, su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar tencereyi kısık ateşte tutun. Şeker eridiğinde ise ocağın altını kapatın. 250 gram margarin eridikten sonra irmiği kavurmaya başlayın. İrmiğin rengi döndüğünde dikkatli bir şekilde şerbeti içine dökün. Şerbet ve irmik kıvam alana kadar karıştırın. Ocaktan aldığınız helvayı kapağı kapalı şekilde bir süre demlenmeye bırakın. Helva ılındıktan sonra, bir kaseye streç film serin. Kasenin tabanına ve yanlarına helvayı yayın. Ortasına ise dildiğiniz dondurmayı ekleyin. En üste ise biraz daha helva koyduktan sonra, tatlınızı servis tabağına ters çevirerek bırakın. Süslerken ise helvanın üstüne fıstık serpin.
Dondurmalı şeftali tatlısı
4 tane şeftali
8 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı su
Dondurma
Fıstık
Şeftalileri soyup, ortadan ikiye bölün. Ardından şeftalileri bir tavaya dizin ve 1 su bardağı su ile 7-8 dakika pişirin. Şeftali istenilen rengi aldığında altını kapatıp, soğutun. Soğuyan şeftalileri servis tabağına aldıktan sonra üstlerine dondurma ve fıstık ekleyin
Kurabiyeli sandviç dondurma
1 adet yumurta
150 gram tereyağı
1 su bardağı esmer şeker
300 gram un
1 paket kabartma tozu
150 gram damla çikolata
Dondurma
Tereyağı, yumurta, şeker, un ve kabartma tozu iyice yoğurulur. Son olarak hamurun içine damla çikolata eklenir. Ardından yağlı kağıt serilen fırın tepsisine, şekillendirdiğiniz bisküviler yerleştirilir. Önceden ısıtılmış fırında kurabiyeler yaklaşık 15 dakika pişirilir. Kurabiyeler soğuduktan sonra, iki kurabiyenin arasına dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz.
Dondurmalı brownie
1 su bardağı eritilmiş tereyağı
1,5 su bardağı toz şeker
2 tatlı kaşığı vanilya
4 yumurta
1 su bardağı un
2/3 su bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı dövülmüş fındık
Dondurma
Yağ, şeker ve vanilya iyice çırpıldıktan sonra karışıma yumurtalar eklenir. Un, kabartma tozu ve tuzu ise ayrı bir kap içinde çırpın. Ardından katı malzemeleri, yumurtalı karışıma yavaşça ekleyin. Keki, 150 C'de 20-25 dakika pişirin. Servis sırasında kekinizi dondurma ile ikram edin.
Dondurmalı müsli
3 yemek kaşığı müsli
5 adet badem
1 adet elma
3 adet çilek
1 adet armut
1 Tatlı kaşığı kuru üzüm
2 adet kayısı
Dondurma
Küp küp doğranmış elma, armut, çilek ve kayısı bir tabağa alınır. Üzerine badem, müsli, kuru üzüm eklenir. Servis sırasında ise dilediğiniz dondurma ile ikram edebilirsiniz.
Kağıt helvalı dondurma
1 paket kağıt helva
Dondurma
Karamel sos
Meyve
Pudra şekeri
Kağıt helvaları tam ortasından ikiye bölüyoruz. İki helva dilimi arasına dilediğiniz dondurma ve meyvelerden ekleyin. En üste ise pudra şekeri serpin.
Dondurmalı Cheesecake
2 paket yulaflı bisküvi
1 tatlı kaşığı tereyağı
Kreması için;
250 gram labne
500 gram kesme dondurma
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri için;
Çilek
Yulaflı bisküvi ve tereyağı rondodan geçirilir. Labne, pudra şekeri, limon kabuğu, limon suyu ve oda sıcaklığında bekletilen dondurma karıştırılır. Bardakların altına dondurmalı karışımı dökün ortasına ise bisküvi serpin. Bisküvilerin üzerine ise bir kat daha dondurmalı karışımdan ekleyin. Bardağın üstünü çilekle süsleyin. Hazırladığınız tatlıları ikram etmeden önce birkaç saat buzdolabında bekletin.
Çikolatalı dondurmalı sundae
60 gram çikolata
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet muz
150 ml krema
Badem
Dondurma
Çikolatayı benmari usulü eritin. Muzu dilimleyin. Bademleri ise rondodan geçirin. Bardakların altına öncelikle çikolata sosu dökün. Üzerine krema ve muz dilemlerini ekleyin. Ardından dondurma ekleyin ve bademleri serpin. Dilerseniz son olarak tatlıyı süslemek için çilek tercih edebilirsiniz.
Tatlı tariflerini sizler için hazırladık. Ramazan ayında yemeğin yanında alternatif olarak sunabileceğiniz tatlı tariflerini sizler için hazırladık. 10 farklı tarifle sizler de yeni lezzetleri deneyebileceksiniz. İşte evde yapabileceğiniz 10 farklı tatlı tarifi…