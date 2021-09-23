Tavuk yumurtasından sanata giden bir yol: Dünyaca ünlü resimleri çiziyor

Yaklaşık 7-8 aydır yumurta oyma sanatıyla uğraşan Zeynel Abidin Öztürk, internette gördüğü videolardan etkilendiğini söyleyerek, "İzlediğim videolardan sonra yumurta oyma sanatına merak salmaya başladım. Ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşündüm ve denemeye ilkel bir dremel makinesiyle başladım" şeklinde konuştu.

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"Yumurta toplamaya başladım"

Yumurta oymanın kolay bir iş olmadığına değinen Öztürk, birçok kez yumurtaları kırdığını dile getirdi. Deneyerek daha iyi sonuçlar aldığını gören Öztürk, "Yumurta kolay kırılabilen bir yapıda olduğu için çoğu kez kırıldı, defalarca kez denedim, deneye deneye bu işin yapılabilecek olduğunu gördükten sonra yumurta toplamaya başladım. Dişçilerin kullandığı bir oyma makinesi olan carving makinesi aldım ve onla yumurta oymaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ünlü ressamların çizimlerini yumurtaya çiziyor

Oyma işiyle uğraşırken aynı zamanda yumurta boyamaya karar veren Öztürk, yumurtaların üzerlerine Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali gibi dünyaca ünlü ressamların portrelerini ve resimlerini çizerek, yumurtalara farklı bir renk katıyor.

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Yaptığı işten keyif aldığını dile getiren Öztürk, "Bir merak uğruna bu işe giriştim daha sonrasında ise keyif aldığımı fark ettim ve hobi olarak yapmaya devam ediyorum" dedi.

FOTOĞRAF 9 “Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim” <br><br> Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi. “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım” <br> <br> Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu. İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi. Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı, önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasyalı damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su Amasya'da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı, sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.

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FOTOĞRAF 7 Çiftlerin nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıyarken, şahitliğini ise Vali Mahmut Çuhadar yaptı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa böyle bir nikaha şahitlik ettiğini söyledi. Vali Çuhadar, nikah cüzdanını teslim ettiği çiftlere, ömür boyu mutluklar diledi. Belediye Başkanı Kılınç, şimdiye kadar yüzlerce nikah kıydığını belirterek, Tek yumurta ikizlerinin nikahın kıyarken zorlandık. Doğumlarının arasında 5'er dakika var. Birbirlerine benziyorlar. İki çifte de mutluluklar diliyorum. Şaşırdık, ilk defa böyle bir şey oldu. dedi. Damatlardan Abuzer Koparal da çok mutlu olduklarını ifade ederek Allah kısmet etti, evlendik. Çok mutluyuz Allah bize ikiz evlat nasip etsin. şeklinde konuştu. Gelinlerden Nursel Koparal ise Kardeşimle ikiz olan kardeşlerle evlenmek istiyorduk, çok şükür hayalimiz gerçekleşti. Çok mutluyuz. diye konuştu. Adıyaman'da ikiz kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi kardeşlerle evlendi İkiz kardeşlerin çifte mutluluğu: Kendileri gibi tek yumurta ikizi kardeşlerle evlendiler Adıyaman'da tek yumurta ikizi Abuzer ile Gaffari Koparal kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlerle dünya evine girdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Manisa'da 'altın yumurtlayan' tavuk sözü gerçek oldu. Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinde yaşayan İsa Deveci, 4 yıl önce hobi olarak tavuk beslemeye başladı. Bir arkadaşının aracılığı ile Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan 40 adet Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirten Deveci, bu yumurtalardan kuluçka yöntemiyle tavuk ve horoz yetiştirdi. 60'a yakın tavuğa sahip olan Deveci, evinin bahçesinde kurduğu kümeste ayda bin adet mavi renkte yumurta elde etti. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen mavi yumurtaların tanesini yurt içinde 50 liradan, yurt dışına ise 10 dolardan satan Deveci, gelen taleplere yetişemediğini söyledi. Deveci, Tavuk yetiştirmeye hobi olarak başladım. Daha önce sadece ailem için yumurta yetiştiriyordum. Tavuk ve yumurta işinin içine girdikçe yeni şeyler keşfettim. Bir arkadaşımın aracılığıyla Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirttim. Getirdiğim yumurtalardan kuluçka yöntemiyle civciv üretmeye başladım. Amerikan ırkı tavuklarım mavi yumurta yumurtluyor. Sağlık yönünden birçok faydası bulunan mavi yumurtalara bir anda talep patlaması yaşandı. Türkiye'de tanesini 50 liradan, dış ülkelere 10 dolardan veriyorum. Bu işe başlayalı yaklaşık 4 sene oldu. Şu an 60'a yakın tavuğum var. Kümesimin kapasitesi sınırlı olduğu için çevremdeki birçok kişiye de satış yaparak, ön ayak oldum. Ayda bine yakın yumurta elde ediyorum. Çiftlik kurma aşamasındayım. Tüm Türkiye'ye bunu yaymayı düşünüyorum” diye konuştu. Amerika’dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi: Tanesini 50 liradan satmasına rağmen talebe yetişemiyor Manisa'da, evinin bahçesinde mavi yumurta yumurtlayan Amerikan ırkı Araucanas tavuklarından yetiştiren İsa Deveci (30), tanesini 50 liradan sattığı yumurtalar için gelen talebe yetişemiyor. Ayda bin adet yumurta üreten Deveci, kapasitesini arttırmak için modern bir çiftlik kurma çalışmalarına başladı.

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FOTOĞRAF 6 Kozan’da Arslanpaşa Mahallesi’ndeki tarihi çarşıda bulunan esnaf, 15 gündür gece gündüz havadan yumurta yağdığını iddia etti. İşyerlerinin duvarları ve sokağın çeşitli yerlerine havadan yumurta düştüğünü iddia eden esnaf, tedirgin olduklarını dile getirerek olayın aydınlatılması için yetkilileri ve uzmanları göreve çağırdı. Yumurtalar ilk düşmeye başladığında çevrede yüksek ağaçlardaki kuş yuvasından geldiğini daha sonra birlerinin kendilerine şaka yaptığını düşünen esnaf, yumurtanın düşebileceği her yere baktıklarını ancak olayın gizemini çözemediklerini dile getirdiler. Mahalle sakinlerinden Devrim Karavelioğlu, havadan yumurta yağıyor ve çözüm bulamadıkları için çaresiz olduklarını ifade ederek,“ Buranın müdavimlerinden biriyim. Kafamıza resmen gökten yumurta yağıyor. Sürekli buradayım. Bu üç hafta süre içinde devam ediyor. Otuyoruz pat yumurta düşüyor. Sadece benim bulunduğum yer değil arka çarşıda burada her yerde. Buraları temizledik delil olarak kalsın diye” dedi. Esnaflardan Fuat Dokuzcu, her yeri araştırdıklarını ama nereden geldiklerini bulamadıklarını ifade ederek “ günlük 5- 6 yumurta düşüyor. Havadan geliyor, cama geliyor. Havada kuş var mı diye bakıyoruz o da yok. Kimi tavuk kimi kuş yumurtasına benziyor. Çaresiz kaldık” dedi. Esnaf da yemek yerken durduk yere yumurta düştüğüne şahit olduğunu aktaran Mehmet Kılınç ise sürekli düşüyor aklımız ermiyor” diyerek yaşadığı şaşkınlığı aktardı. 15 gün önce başlayan olayla ilgili dükkanın kapısına ve yerlere yumurta düştüğünü söyleyen esnaf Durmuş ise “Ben lavaboya giderken yine düştü. Sinirlendim arkama baktım kimse yok kim atar dedim. Kendi kendime şaka yapılıyor sandım. Ya da yukarıdan düşüyor yada göç yaparken kuşlardan düşüyor. Aşırı derecede oluyor. Esnaflar canlı şahit. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Arkamdan iki yumurta geldi. Bana şaka yaptılar sandım. Nasıl olacak bilemiyoruz. Çözülmesini istiyoruz ama siz de bulamazsınız. Tavuk yumurtası büyüklüğünde. Yumurtalarda mühürde yok. Biri atıyor desek değil. Her yere baktık. Doğadan mı ? Havadan mı? İklimden mi ? anlam çıkaramadık” diye konuştu. Havadan düşen yumurtaların artık ilçede efsane haline geldiğini belirten vatandaşlar, “Leylek göçü diyen de, Suriye de çıkan hortum getirdi diyen de var. Protesto desek kimse yok. Temizledik. Şaşkınız” diye konuştular. Adana'da bir garip olay: 15 gündür havadan yumurta yağıyor Adana'nın Kozan ilçesinde kurulu bulunan tarihi çarşı bölgesine yaklaşık 15 gündür havadan yumurta yağdığı iddia edildi. Başlarda olayın kendilerine yapılan bir şaka olduğunu düşünen çarşı esnafı, havadan düşen yumurtaların gizeminin çözülmesi için yetkilileri ve uzmanları göreve çağırdı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Mavi ve yeşil renkteki yumurtalar görenleri kendine hayran bırakırken faydalarıyla da dikkat çekiyor. Günlük hayatta protein ihtiyacımızı karşılayan önemli besin kaynaklarından olan yumurtanın farklı renkleri de bulunuyor. Türkiye'de alışık olunan kahverengi ve beyaz yumurtaların dışında yurtdışından getirilen farklı tavuk türleriyle elde edilen mavi ve yeşil yumurta görenlerde merak uyandırıyor. İlk olarak yurtdışından bir tanıdığı aracılığıyla Türkiye'ye getirilen mavi ve yeşil yumurtlayan tavuk yumurtalarını kuluçkaya yatırarak 2 yıldan bu yana renkli yumurtalar veren tavukları yetiştiren Hüseyin Tanır, insanların yumurtaları gördüklerinde başta yadırgadıklarını ancak daha alışınca tüketmeye devam ettiklerini belirtti. Ben bunu yemem, çünkü bu ejderha yumurtası<br> <br> Kanatlı hayvanlara ilgi duyan ve Araucana olarak bilinen Şili menşeili olan bu tavukların yumurtalarının Belçika'da yaşayan bir tanıdığı sayesinde edindiğini, ardından kuluçkaya yatırarak üretmeye başladığını söyleyen Tanır, “Şu anda elinde 23 adet tavuğum var, içlerinde kahverengi yumurtlayan var, ama onlar kırma olanlar. Ailem kalabalık olduğu için kendimiz tüketiyoruz genelde, ama fazlası olursa eşimize dostumuza ücreti karşılığında veriyoruz. Geçen bir arkadaşım istemişti, götürdüm yumurtayı. Arkadaşımın oğlu yumurtayı görünce 'ben bunu yemem çünkü bu ejderha yumurtası' dedi. Mavi yumurtayı ilk gördüklerinde biraz yadırgadılar ama daha sonra zevkle yemeye devam ettiler diye konuştu. Renk farkının yemle alakası yok, tavuğun ırkından kaynaklı<br> <br> Bu durumla ilk defa karşılaşan bazı insanların farklı bir yem kullanarak ya da yumurtaları boyayarak bu hale getirdiklerini düşündüğünü söyleyen Tanır, faydalarını internetten okuduğunu ve ortamında incelemediğini söylerken beslemeye karar vermesi hakkında şunları ifade etti: “Kalp ve damar sağlığı için iyi olduğunu, kolesterol oranının normal 200 miligram yumurtalara nazaran mavi yumurta da sıfıra yakın olduğunu öğrendim. Bunun dışında Alzheimer hastalığına iyi geldiğini ve protein oranının daha yüksek olduğu bilgisini edindim. Bunları öğrendikten sonra beslemeye karar verdim. Ayrıca normal tavukla karşılaştığımız zaman et olarak daha lezzetli ve yumurtasının da protein oranının yüksek olmasından dolayı daha çok tutulmakta. İnsanlara tavsiye ediyorum. Bu yumurtanın mavi oluşunun yemle alakası yok tavuğun ırkından kaynaklı. Cenab-ı Allah bunu böyle yaratmış. Bu yumurtaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Eskişehir'de 2 yıldan bu yana renkli yumurtalar veren tavukları yetiştiren Hüseyin Tanır, insanların ilk gördüklerinde yadırgadıkları, ancak daha alışınca tüketmeye devam ettikleri renkli yumurtalar için, "Öğrendiğime göre mavi yumurtanın kolesterol oranı normal yumurtalara sıfıra yakın, ayrıca alzheimer hastalığına iyi geliyor ve protein oranı daha yüksek" dedi.

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