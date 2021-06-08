Hayat Tavuklar için opera sanatçısına klasik müzik repertuvarı hazırlattı Yumurta verimi yüzde 10 arttı
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Tavuklar için opera sanatçısına klasik müzik repertuvarı hazırlattı: Yumurta verimi yüzde 10 arttı

Veteriner Doğan Subaşı, Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı tenor Devrim Demirel'e, beslediği 1000 yumurta tavuğunun verimini artırmak için klasik müzik repertuvarı hazırlattı. 1000 tavuktan günde 900'e yakın yumurta aldığını belirten Subaşı, "Klasik müzik dinletmeye başladıktan 2 ay sonra yumurta verimi yüzde 10 arttı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tavuklar için opera sanatçısına klasik müzik repertuvarı hazırlattı: Yumurta verimi yüzde 10 arttı
Subaşı, kümese ses sistemi yerleştirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Antalya'da yaşayan veteriner Doğan Subaşı (23) İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iş bulmak amacıyla görüşmeler yaptı. Başladığı kliniklerde kendisine verilen maaş ve çalışma saatleriyle ilgili sözlerin tutulmadığını gören Subaşı, istifa ederek, girişimci olmaya karar verdi. Hem girişimci olup hem de mesleğini yapmak isteyen Subaşı, Kepez ilçesindeki araziyi aylık 1000 liraya 5 yıllığına kiraladı.

DHA

Etrafını çitlerle çevirdiği 3 dönüm araziye tavuk çiftliği kuran Subaşı, kısa sürede 1000 tavuğun sahibi oldu. Subaşı, ilk başlarda yumurtaları yakınlarına ve komşularına hediye etti. Hediyelerden sonra olumlu dönüşler alan Subaşı, yumurtaları satmaya karar verdi. Semt pazarlarına giden, kasap, manav ve şarküterilerle anlaşan Subaşı, kısa sürede kendisine pazar oluşturdu.

DHA

'YUMURTA ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTTI'

Tavukların kümeste stresli olduğunu, bunu gidermek için klasik müzik dinletilmesi gerektiğini öğrenen Doğan Subaşı, Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı tenor Devrim Demirel'le görüşerek, klasik müzik konusunda bilgi aldı. Subaşı, Demirel'in hazırladığı klasik müzik repertuvarını kümesteki tavuklara bilgisayarla dinletmeye başladı. 2 ay sonra tavukların yumurta veriminin arttığını tespit eden Subaşı, şimdi kümese ses sistemi yerleştirmek için çalışma yapıyor.

DHA

1000 tavuktan günlük 900 kadar yumurta aldığını anlatan Doğan Subaşı, “Tavuklarıma dikkatle bakıyorum. Hiçbir ihtiyaçlarını eksik etmiyorum. Hepsi gezen tavuk, serbestçe gezip yaşıyorlar. Tavukların stresten uzaklaşması için müzik dinletmeye karar verdim ve klasik müziği denedim. Faydasını 2 ayda gördüm. Yumurta verimi yüzde 10 arttı" dedi.

DHA

'MOZART ETKİSİ'

Tenor Devrim Demirel, klasik müziğin etkileri üzerine Avrupa ve ABD'de birçok çalışma olduğunu söyledi. Bitki ve hayvanlar üzerinde klasik müziğin rahatlatıcı etki bıraktığını kaydeden Demirel, “Dünyada 'Mozart etkisi' diye bir şey var. Bunun üzerine araştırmalar yapılıyor. Kitaplar yazılıyor. Klasik müzik frekansı canlılarda stres seviyesini azaltıyor. Bu da doğal olarak bitki ve hayvanların verimine yansıyor. Bunu da canlı olarak denedik, gördük" diye konuştu.

DHA

Öte yandan kümeste, bilgisayarla müzik dinletilmeden önce tavukların hareketli olduğu gözlendi. Klasik müziğin çalınmasıyla tavukların hareketinin azaldığı ve ses seviyesinin büyük oranda düştüğü görüldü. Başını yukarı kaldırarak, sesin geldiği yeri tespit etmeye çalışan tavuklardan bazılarının bilgisayar üzerine çıkması da dikkat çekti.

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