Hayat Taylanda gitmek üzere Litvanyadan yola çıkan bisikletli Osmaniyede mola verdi
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Tayland'a gitmek üzere Litvanya'dan yola çıkan bisikletli Osmaniye'de mola verdi

Tayland'a gitmek üzere bisikletiyle Litvanya'dan yola çıkan ve yaklaşık iki ay önce Türkiye'ye ulaşan gezgin, Osmaniye'de mola verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eval Miko
Eval Miko

Yaklaşık 3 ay önce Litvanya'dan yola çıkan 33 yaşındaki Eval Miko, Edirne üzerinden girdiği Türkiye'de, İstanbul, Bursa, Muğla, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu birçok kenti gezdikten sonra Osmaniye'ye ulaştı.

Mola verdiği kentte, Fotoğraf Sanatçıları Derneğinin misafiri olan Miko, yaklaşık bir ay süreyle Avrupa ülkelerini gezdiğini, daha sonra geldiği Türkiye'de de çeşitli şehirleri dolaşma fırsatı bulduğunu söyledi.

Miko, Litvanya'dan tüm hazırlıklarını yaparak çıktığını belirterek, "Litvanya'dan bisikletle geliyorum. Tayland'a da bisikletle gideceğim. Osmaniye'den sonra, Kahramanmaraş, Sivas, Trabzon ve Rize üzerinden Gürcistan'a gitmeyi planlıyorum. İki aydır Türkiyedeyim. Türkiye çok güzel, Osmaniye'yi de çok beğendim" dedi.

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