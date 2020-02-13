Hayat TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman 15 Temmuzda abdestimi aldım ve meclisi açtım
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TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman: 15 Temmuz'da abdestimi aldım ve meclisi açtım

TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, ÖNDER Genel Merkezi’nde düzenlenen Çarşamba Sohbetlerinde Güncel Meseleler başlığıyla bir konuşma yaptı. 15 Temmuz’da darbe kalkışmasını ilk öğrendiği zamanları anlatan Kahraman, “15 Temmuz gecesi Başkanlık konutunda çocuğumla birlikte yemek yiyorum. Televizyona baktım, köprüye tank girmiş. ‘Eyvah darbe oluyor. Ben başkanım, kaptanlar gemiyi terk etmez’ dedim. Hemen abdestimi aldım ve gittim meclisi açtım. 16 tane darbe teşebbüsünün hiçbirinde meclis açılmamıştır. Kenara çekilmiştir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman
TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman

ÖNDER Genel Merkezi’nde düzenlenen Çarşamba Sohbetlerinin bu haftaki konuğu TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman'dı. Güncel Meseleler başlığıyla bir konuşma yapan Kahraman, önemli açıklamalarda bulundu.

Patentimiz milli olmaktı

Konuşmasında imam hatiplerin kuruluşundan bahseden İsmail Kahraman, "İmam hatiplerin kuruluşunu 1951 olarak almak lazım. Celal Hoca onu kuran isimdir, arkasındaki siyasi irade ise Tevfik İleri ve Adnan Menderes’tir” dedi. Kahraman bu isimlerin bedel ödemeyi göze alarak bu yönde adım attıklarını aktardı. Milli Türk Talebe Birliğinin ise 1916 yılında bir Türkçülük cereyanı içinde kurulduğunu belirten Kahraman, zaman içinde Tevfik İleri gibi isimlerin başa geçmesiyle teşkilatın İslam’a hizmet eden bir kuruluş haline geldiğini söyledi.

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"İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri"

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal moderatörlüğünde gerçekleşen seminere dernek yönetim kurulu üyeleri, gönüllüleri, eğitimciler ve diğer misafirler katıldı.

Kendi döneminin ise 11 Mart 1967’de başlayıp 2 buçuk sene sürdüğü bilgisini veren Kahraman, “68 gençliği falan derler, bizim zamanımıza rastlar. Çok faal bir dönemdir. ‘Ne Adalet Partisi ne Cumhuriyet Halk Partisi, milli yol’ bizim sloganımızdı. Mevcut düzenin yanlışlığını ve tarihe saygının gerektiğini bilen kişiler olarak çok faaldik. 246 yerde teşkilatımız oldu. Bugün bir karar verelim, birkaç gün sonra Taksim’de yüz bin kişilik miting yapardık” ifadelerini kullandı.

16 darbe girişiminde meclis açılmadı

Türkiye’de bu yolu tercih eden insanlar olarak en az iki darbeyi önlediklerini belirten İsmail Kahraman sözü 15 Temmuz darbe girişimine getirdi. “Darbe nasıl önlenir? Cumhurbaşkanımız meydana çağırmamış olsaydı millet de gitmeseydi adamlar muvaffak olmuştu. Direneceksin” şeklinde konuşan Kahraman, o gece yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:

"15 Temmuz gecesi Çankaya’daki Başkanlık Konutunda çocuğumla birlikte yemek yiyorum. Bir uçak sesi, kiremitleri mi söktü acaba, yaladı çatıyı. Televizyona baktım köprüye tank girmiş.

Eyvah darbe oluyor dedim cumhurbaşkanımızı aradım bulamıyorum, başbakanımızı arıyorum bulamıyorum. Ne yapmam lazım? Havadan helikopterler tarıyor, uçak bomba atıyor. 1960-2016 arasında 16 tane darbe veya darbe teşebbüsü vardır bilinen bilinmeyen, bu darbe teşebbüslerinin hiçbirinde meclis açılmamıştır. Kenara çekilmiştir.

Cuma meclis kapalı, vakit gece. Verdim kararı, ‘Ben geminin kaptanıyım kaptanlar gemiyi terk etmez, ben fare değilim’ dedim. Aldım abdestimi, gittim açtım meclisi. Kendi kararımla yaptım bunu.”

Kahraman, 15 Temmuz gecesi mecliste yaşananları anlattı.

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Yenikapı ruhu orada oluştu

Darbe teşebbüsü sonrasında TBMM’nin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıyı anlatan İsmail Kahraman, orada Divan Katibi olarak görev yapan Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ve Elazığ Milletvekili Ömer Serdar’ın divana oturmadığını söyledi. Bunun sebebini ise şöyle açıkladı: Kırcı ve Serdar’a ‘Hayır siz oturmayacaksınız, siz kalkın parti grup başkanvekilleri otursun’ dedim.

Mehmet Muş AK Parti Grup Başkanvekili, Özgür Özel CHP Grup Başkanvekili ve MHP’den bir üye oturdu. O akşam herkesin İsmail abisi oldum.
  • O akşam rozet yoktu, ay yıldız vardı. Divanda MHP, CHP, AK Parti grup başkanvekillerini oturtarak Yenikapı’daki İstanbul mitinginin de temelini attık. Bu bütünlük bize lazım ama bu bütünlüğü sağlamamıza izin vermiyorlar. Birbirimize düşürüyorlar, öbür taraftan gelişmemize ve kalkınmamıza engel oluyorlar.

Sema Kırcı nasıl Nene Hatun oldu?

Gece milletvekilleriyle yaşadıkları diyalogları da aktaran Kahraman, birbirinden ilginç ve duygu dolu örnekler verdi: "O gece ben hanımlarımızın ne kadar cesur olduklarını gördüm. Meclise 107 milletvekili geldi dönemden. Eski dönemlerden milletvekilleri de geldi. Bu 107 kişi içinde 10 MHP’li, 16 CHP’li ve 71 AK Partili vardı. Onların 13’ü kadındır ve tamamı AK Partilidir. Bu isimlerden biri Sema Kırcı. ‘Sema Hanım geldin’ dedim, ‘Evet, oğlumu aldım ve geldim. Oğlum kalk abdest alıyoruz ve 2 rekat sefer namazı kılıyoruz, şehit olmaya gidiyoruz dedim.’ O günden itibaren Sema Hanıma ‘Nene Hatun’ derim. Bennur Karaburun, tekerlekli sandalyesi ile geldi. ‘Başkanım şehit olmaya geldim ama bir şey olmayacak çünkü annem Salaten Tüncina okuyor’ dedi.

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