​TBMM'den Moskova Antlaşması'nın yıldönümüne özel video

TBMM, 16 Mart 1921'de Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bir video hazırladı.

Moskova Antlaşması, Türkiye ve Rusya arasında 16 Mart 1921’de imzalandı. Meclis himayesinde düzenlenen “1921 Moskova Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli”nde bugüne kadar tek kare fotoğraf ile hatırlanan anlaşmanın tarihi görüntüleri de yer alıyor.

Moskova Antlaşması, Türkiye ve Rusya arasında 16 Mart 1921’de imzalandı. Meclis himayesinde düzenlenen “1921 Moskova Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli”nde bugüne kadar tek kare fotoğraf ile hatırlanan anlaşmanın tarihi görüntüleri de yer alıyor. pic.twitter.com/8Ecyv5wCcH — TBMM (@TBMMresmi) March 15, 2021

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emeği geçen Yusuf Kemal Tengirşenk, Ali Fuat Cebesoy, Rıza Nur, TBMM'yi temsilen masanın bir tarafında yer alırken diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseri Georgy Chicherin ile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve Vlademir Lenin'in yakın çalışma arkadaşlarından Celalettin Korkmazov bulunuyor.