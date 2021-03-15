Hayat TBMMden Moskova Antlaşmasının yıldönümüne özel video
AKTÜEL

​TBMM'den Moskova Antlaşması'nın yıldönümüne özel video

TBMM'den Moskova Antlaşması'nın yıldönümüne özel video

TBMM, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın yıldönümünde bir video yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moskova Antlaşması'nın imzalandığı günden.
Moskova Antlaşması'nın imzalandığı günden.

TBMM, 16 Mart 1921'de Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bir video hazırladı.

  • Moskova Antlaşması, Türkiye ve Rusya arasında 16 Mart 1921’de imzalandı. Meclis himayesinde düzenlenen “1921 Moskova Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli”nde bugüne kadar tek kare fotoğraf ile hatırlanan anlaşmanın tarihi görüntüleri de yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emeği geçen Yusuf Kemal Tengirşenk, Ali Fuat Cebesoy, Rıza Nur, TBMM'yi temsilen masanın bir tarafında yer alırken diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseri Georgy Chicherin ile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve Vlademir Lenin'in yakın çalışma arkadaşlarından Celalettin Korkmazov bulunuyor.

Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.