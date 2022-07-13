Hayat TDV 22 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
AKTÜEL

TDV 22 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2022 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'nin yanı sıra 82 ülkede yaklaşık 22 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TDV 22 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
Başta yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise 82 ülke ve 375 bölgede 525 bin 550 hisse kurban kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye kurban eti dağıtıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre Vakıf, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde vekaletle kurban kesim programını bu yıl "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla gerçekleştirdi.

Program kapsamında, başta yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise 82 ülke ve 375 bölgede 525 bin 550 hisse kurban kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye kurban eti dağıtıldı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yarım asra yakındır pek çok alanda gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi olan TDV'nin, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 30 yıldır kurban kesim organizasyonu düzenlediğini belirtti.

Hayırseverlerin emanetleriyle bu yılki vekalet yoluyla kurban organizasyonunu da İslami usullere göre başarıyla yerine getirdiklerini kaydeden Turan, yurt içinde ve dışında kesilen kurbanlık hayvanların etlerinin ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, darda kalmışlara ve mağdurlara dağıtıldığını ifade etti.

Kurban etinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağından oluşan çeşitli hediyeleri de ilgili kişilere takdim ettiklerini belirten Turan, yabancı ülkelerde Türk bayrağına gösterilen sevgiyi işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban Düzce'de kesildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban Düzce'de kesildi

Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışında olan vakıf görevlileri ve gönüllülerince, Türk milletinin bağışlarıyla inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin, yetimhanelerin açılışının da yapıldığını ifade etti.

TDV Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı
HAYAT
TDV Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı

1993'ten bugüne kadar hayırseverlerin vekalet verdiği toplam 3 milyon 916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bilgisini veren Turan, Türk bayrağının gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

TDV bayramın ilk günü akşam 17.00’ye kadar kurban vekaleti alacak
GÜNDEM
TDV bayramın ilk günü akşam 17.00’ye kadar kurban vekaleti alacak
Milyonlarca Hondaya hırsızlık tehdidi

Milyonlarca Honda'ya hırsızlık tehdidi

Uzaktan kumanda hilesiyle çalıyorlar.
Türkiyede eşi benzeri yok

'Türkiye'de eşi benzeri yok'

1955 model klasik otomobili 6 senede ahırda restore etti.
KYK faizleri silinecek mi?

​Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk Kabine'de gündeme getireceğiz

15 Temmuz'da şehit olan polis Demet Sezen'in annesi konuştu.

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar.

Ay ışığında çalışıyorlar.

Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.