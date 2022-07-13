TDV 22 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Başta yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise 82 ülke ve 375 bölgede 525 bin 550 hisse kurban kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye kurban eti dağıtıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre Vakıf, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde vekaletle kurban kesim programını bu yıl "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla gerçekleştirdi.

Program kapsamında, başta yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise 82 ülke ve 375 bölgede 525 bin 550 hisse kurban kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye kurban eti dağıtıldı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yarım asra yakındır pek çok alanda gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi olan TDV'nin, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 30 yıldır kurban kesim organizasyonu düzenlediğini belirtti.

Hayırseverlerin emanetleriyle bu yılki vekalet yoluyla kurban organizasyonunu da İslami usullere göre başarıyla yerine getirdiklerini kaydeden Turan, yurt içinde ve dışında kesilen kurbanlık hayvanların etlerinin ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, darda kalmışlara ve mağdurlara dağıtıldığını ifade etti.

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Kurban etinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağından oluşan çeşitli hediyeleri de ilgili kişilere takdim ettiklerini belirten Turan, yabancı ülkelerde Türk bayrağına gösterilen sevgiyi işaret etti.

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Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışında olan vakıf görevlileri ve gönüllülerince, Türk milletinin bağışlarıyla inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin, yetimhanelerin açılışının da yapıldığını ifade etti.

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1993'ten bugüne kadar hayırseverlerin vekalet verdiği toplam 3 milyon 916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bilgisini veren Turan, Türk bayrağının gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceklerini bildirdi.