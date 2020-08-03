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Hayat Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti Küçük Tahadan güzel haber
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Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti: Küçük Taha'dan güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen 6 yaşındaki Taha Sis'ten umutlandıran haber geldi. Sol gözünde görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü yüzde 35 küçülen küçük Taha çektiği video ile Erdoğan'ın bayramını kutlayarak, "Tayyip dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı. Anne Azine Sis ise, "Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Tümörün küçülmesiyle üç adım kadar önünü görebiliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Küçük Taha'nın tedavi süreci olumlu ilerliyor.
Küçük Taha'nın tedavi süreci olumlu ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere memleketi Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen Taha Sis'in tedavi süreci devam ediyor. Hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden minik Taha, yapılacak tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber

6.5 aydır tedavi görüyor

Taha Sis, kardeşi Ömer Asaf, annesi Azine ve babası Rıfat ile 6,5 aydır tedavi için geldiği İstanbul'da yaşıyor. Yapılan tedavilerin ardından Taha Sis'in göz sinirleri üzerine baskı yapan tümörün mayıs ayında yüzde 15 küçülmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte yüzde 20'lik daha küçülme gerçekleşti.

  • Görme yetisini kaybetmesine neden olan tümörün yüzde 35 küçülmesiyle iyileşme umudu daha da artan küçük Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Küçük Taha'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı: Çocuğun tedavisi için gerekli girişimler yapılacak
GÜNDEM
Küçük Taha'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı: Çocuğun tedavisi için gerekli girişimler yapılacak

"Tayyip dedeciğim iyi ki varsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dedeciğim" diye seslenen Taha, videoda, "Tayyip Dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın. Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Anne Azine Sis, doktorların verdiği müjdeli haberin ardından çok mutlu olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavi masraflarını üstlendiği 6 yaşındaki Taha Sis'in görme yetisini kaybetmesine neden olan beyin tümörü yüzde 15 küçüldü. Küçük Taha, bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.
  • "Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Biraz görebilen gözünden sadece bir adım kadar ötesini görebiliyordu. Tümörün küçülmesiyle 3 adım kadar önünü görebiliyor. Yürürken bu rahatlığı yaşıyor. İnşallah tümör tamamen küçülür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
FOTOĞRAF 13
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Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile, yaşadığı kent olan Elazığ'a geldi.
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Havalimanından Umut ve Yaşam Derneği üyelerince alınan Taha için, oturduğu Olgunlar Mahallesi'nde Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ve dernek üyeleri tarafından sürpriz karşılama yapıldı.
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Taha için, oturdukları apartmanın avlusunda kurban kesildi, palyaço gösterisi yapıldı, Elazığ Belediyesine ait Gakgobüs adı verilen üstü açık etkinlik otobüsü ile müzikler çalınarak oyunlar oynandı, hediyeler verildi.
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Düzenlenen etkinliklerle mutluluğu gözlerine yansıyan Taha, gönlünce eğlendi.
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Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor <br> <br> Anne Azine Sis yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yaklaşık 6 aydır İstanbul'da tedavi gören küçük oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteğinden dolayı büyük minnet duyduklarını ifade eden Sis, şöyle konuştu: İstanbul'da çekilen MR'da, tümöründe yüzde 15 küçülme vardı. Diğer kemoterapi gününe kadar 12 günlük zaman vardı, Taha Elazığ'a gelmeyi çok istiyordu. İstanbul'a dönünce Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde tekrar tedaviye devam edeceğiz. Uzun süredir oradaydı oğlum, çok sıkılmıştı. Tedavi arasında Elazığ'a getirelim, bir değişiklik olsun, moral bulsun istedik...
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Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. O olmasaydı, ne maddi ne de manevi gücümüz vardı, bunu omuzlayamazdık. Allah razı olsun, her şekilde yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız bir devlet büyüğü, bir baba olarak yanımızda oldu. Biz, devletin devlet baba olduğunu hakikaten ondan öğrendik, onun vücut bulmuş hali. O olmasaydı bu tedavinin üstesinden gelemezdik
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İyileştiğimde Tayyip dedemi ziyarete gideceğim <br> <br> Taha Sis ise İstanbul'da doktorların kendisine çok iyi baktığını, kendisini çok iyi hissettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iyileşmesi için çok destek olduğunu ifade eden Taha, Ben iyileştiğimde hemen Tayyip dedemi ziyarete gideceğim, gittiğim zaman ona sıkı sıkı sarılacağım, onu çok seviyorum. dedi.
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Umut ve Yaşam Derneği Elazığ Başkanı Hüsna Erdem Çakmak da, dernek olarak Taha'nın tedavi sürecini yakından takip ettiklerini dile getirdi.
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Taha'yı biraz daha iyileşmiş olarak karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çakmak, şunları söyledi: Taha'nın hayırlı haberlerini bekliyorduk. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Biz Elazığ olarak kendi çabamızla bir mücadele başlattık, bir hesap açıldı, maddi destek olmaya çalıştık. Tabi ki Taha bir anda ufacık bir sürprizle hepimizi çok umutlandırdı. Tümöründe yüzde 15 küçülme saptandı. İnşallah daha hayırlı haberlerle, şifasıyla beraber bir sonraki gelişi öyle olur, öyle ümit ediyoruz, dualarımız, niyetlerimiz o yönde.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis, 10 günlük ziyaret için geldiği Elazığ'da coşkuyla karşılandı.


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Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti: Küçük Taha'dan güzel haber
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Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti: Küçük Taha'dan güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen 6 yaşındaki Taha Sis'ten umutlandıran haber geldi. Sol gözünde görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü yüzde 35 küçülen küçük Taha çektiği video ile Erdoğan'ın bayramını kutlayarak, "Tayyip dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı. Anne Azine Sis ise, "Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Tümörün küçülmesiyle üç adım kadar önünü görebiliyor" dedi.

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