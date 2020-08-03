Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti: Küçük Taha'dan güzel haber

Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. O olmasaydı, ne maddi ne de manevi gücümüz vardı, bunu omuzlayamazdık. Allah razı olsun, her şekilde yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız bir devlet büyüğü, bir baba olarak yanımızda oldu. Biz, devletin devlet baba olduğunu hakikaten ondan öğrendik, onun vücut bulmuş hali. O olmasaydı bu tedavinin üstesinden gelemezdik