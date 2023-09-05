TEKNOFEST'te Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisine yoğun ilgi

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TEKNOFEST kapsamında Trendyol'un resmi sponsorluğunda, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi de sanatseverler ile buluştu.
Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST'te platform, standını ziyaret eden binlerce kişiyi Metaverse evreninde Trendyol Sanat ile buluşturdu.
Trendyol Hızlı Market uygulamasında geçtiğimiz günlerde işe başlayan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN de fuarda yerini aldı. Ziyaretçilerin merak edilen sorularını cevaplayan AITEN, 5 gün boyunca 2 bin ziyaretçisinin sorularını cevapladı. AITEN, eğlenceli cevaplarıyla ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.