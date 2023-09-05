|
Hayat

TEKNOFEST'te Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisine yoğun ilgi

Trendyol, İstanbul'un ardından 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Platformdan verilen bilgiye göre standında yer alan Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisine yoğun ilgi oldu. 10 binden fazla sanatseverin ziyaret ettiği serginin yanı sıra etkinlik alanındaki robotik kodlama atölyeleri, metaverse alanı gibi aktiviteler de katılımcılara eğitici ve öğretici bir deneyim yaşattı.

12:01 . 5/09/2023 Salı
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

TEKNOFEST kapsamında Trendyol'un resmi sponsorluğunda, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi de sanatseverler ile buluştu.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST'te platform, standını ziyaret eden binlerce kişiyi Metaverse evreninde Trendyol Sanat ile buluşturdu.

Trendyol Hızlı Market uygulamasında geçtiğimiz günlerde işe başlayan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN de fuarda yerini aldı. Ziyaretçilerin merak edilen sorularını cevaplayan AITEN, 5 gün boyunca 2 bin ziyaretçisinin sorularını cevapladı. AITEN, eğlenceli cevaplarıyla ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.


#TEKNOFEST
#Refik Anadol
#Makine Hatıraları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yanlışlıkla hesabına gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti