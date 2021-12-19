Teknoloji bilmeyen kadınların sesi oldu ​

DİLBER DURAL

Mücadelesiyle kendi ülkesindeki kadınlara rol model olan Pakistanlı sosyal hizmetler uzmanı Shad Begum, Boğaziçi Zirvesi kapsamında geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a geldi. Shad Begum, çevresindeki sosyal eşitsizliklerden derinden etkilenmiş ve 16 yaşında çalışmaya başlamış. Babasından ilham almış olan Begum daha sonrasında iş hayatı boyunca daima ailesi, abileri ve eşinden de destek almış. 1994 yılında Şam Vakfı tarafından, Davranış ve Bilgi Dönüşümü Derneğini kadınların sosyal ve kültürel yaşamdaki gelişimi için kurmuş olan Begum, Şam Kültür Örgütü çalışmaları kapsamında bölgedeki muhafazakâr ve ataerkil toplumun etkisiyle birçok zorluklarla karşı karşıya kalmış ama karşılaştığı bu zorluklara göğüs germiş biri aynı zamanda. Begum’ün kurduğu bu dernek; bölgedeki kadınların eğitimine, siyasi olarak bilinçlendirilmesine ve sağlık geliştirme projelerine katkı sunmuş. Ayrıca köprü, çeşme, kuyu vb. yapımı, sokakların asfaltlanması ve düzenlenmesi, yerel tüccarlara küçük krediler sağlanması ve kadın istihdamı gibi altyapısal ve toplumsal sorunlarla ilgilenmiş, projeler geliştirmiş.

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CESARET ÖDÜLÜ ALAN 10 KADINDAN BİRİ

Shad Begum, 2012 yılında ABD’den cesaret ödülü için aday gösterilen 10 kadından biri olmuş. Ödüle aday gösterildiğinde bunu ilk önce hiç kimseyle paylaşmamış, bu durumun kendisi için bir sorun yaratabileceğini düşünmüş. Begum “İnsanlar gurur duyacaklar benimle ama bazıları eleştiri de yapacaklar ve eleştiri de haklı da olabilirlerdi” diyor. Begum, ayrıca geldiği bölgenin aşırı tutucu ve kadın istihdamı konusunda son derece yetersiz olmasından ötürü ödül töreni esnasında basın mensuplarından güvenlik sebebiyle haberi yapmamasını rica etmiş. Aldığı ödülün, Pakistan’daki bütün kadınların görünürlüğü anlamına geldiğini de belirten Begum’ün unutamadığı anlardan birisi de Pakistanlı bir ailenin yaşadığı kasabaya gelerek kızlarıyla tanıştırmak istemeleri olmuş.

PANDEMİDEN SONRA İŞE DÖNEMEDİLER

Pandeminin de etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Pakistan’da da kadınların pek çok zorluk yaşadığına dikkat çeken Shad Begum bu süreçte kadınların yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor: “Çoğu evden ve tarım sektöründe çalışan kadınlar ya düşük ücret alıyor ya da ücretsiz çalıştırılıyor. Özellikle kapanmalardan dolayı evlerine ve tüm aile üyelerine bakmak zorunda kalıp bir yandan da ev şartlarında çalışmaya başladılar. Bu nedenle birçok kadın işini bırakmak zorunda kaldı.” Begum, kadınların pandemiden sonra da işlerine geri dönemediklerini bunun nedenini de eğitim de sağlıkta ve birçok alanda teknolojinin kullanılmaya başlanması olduğunu belirtiyor. Teknoloji kullanma becerilerine sahip olmayan kadınların işlerini geri alamadığını söyleyen Begum, “Bu yüzden bu teknikleri kadınlara öğretmemiz gerekiyor ki onlar da bu yeni işlere, yeni pozisyonlara talip olabilsinler.”

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Shad Begum - Dilber Dural

Pakistan hükümeti ve bazı özel kuruluşların psikolojik destek birimleri oluşturduğunu dile getiren Begum, çalışan kadınlara yardımcı olmak adına çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin düzenlendiğini ve ufak maddi destekler sağlandığını ifade ediyor. Begum, pandeminin azalması ile insanların işlerine geri dönmeye başlamasına rağmen sorunların hâlen devam ettiğini ve bu desteklerin devam etmesi gerektiğini kaydediyor. Kadınların verimli bir şekilde çalışması için işyerlerinin güvenli hâle getirilmesi gerektiğini de dile getiren Begum, “Pakistan da artık çok güzel yasalarımız var ve özellikle kadınların farklı türde cinsel tacizlerden korunması için gerekli uygulamalar yürürlükte” diyor.

Türk dizilerinin Pakistan’daki etkisi çok büyük

Sıkı bir Türk dizisi takipçisi olan Begum, “Önceden Ertuğrul’u izliyorduk. Şimdi Kuruluş Osmanlı’yı izliyoruz. Kadınlar Osmanlı döneminden çok etkileniyor. Erkekler karar alırken eşlerine, annelerine danışıyorlar. Aslında Pakistan’daki kadınlar da Türk kadınlarından çok fazla etkileniyor” şeklinde dile getiriyor. Türk kadınları ile Pakistanlı kadınlar arasında çok fazla benzerlik gördüğünü dile getiren Begum, “Türk dizilerinin buradaki etkisi çok büyük, o kadar büyük ki hatta Pakistanlı yapımcılar insanlar sadece Türk dizileri izliyor diye isyan etmeye başladı. Giyimleriyle, davranışlarıyla, geleneksel kültürleriyle oldukça benziyoruz” ifadelerine yer veriyor.

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Kadınlar hâlâ temel ihtiyaçlara ulaşamıyor

Altı yıl kamu ofisinde çalışmış olan Begum, ülkenin kalkınması için cinsiyete duyarlı bir bütçe yapılması gerektiğini savunuyor. Begum, “Kadınların durumu kentsel bölgelerde iyileşiyor ama kırsal bölgelerde kadınlar hâlâ temel ihtiyaçlarına ulaşamayabiliyor. O yüzden bu sorunları ilk başta çözmemiz gerekiyor” diyor ve bunun neden önemli olduğunu ise şöyle açıklıyor: “Çünkü bunu hep söylüyorum. Kadınlara mağdur olarak bakmamamız gerekiyor. Kadınları sürekli ihtiyaca sahip olan, ihtiyaç durumunda olan, sürekli desteklenmesi gereken insanlar olarak görmememiz gerekiyor. Bütün kadınlar nüfusun yüzde 50’sini oluşturuyor ve onların katılımını sağlayarak ülkenin kalkınmasını daha iyi sağlayabiliriz.”