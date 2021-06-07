Terörden arındırılan Hani dağlarında artık yamaç paraşütleri havalanıyor

Yıllarca dağlarda terörün bitmesi için canla başla çalışan güvenlik güçleri, terörü kökünden kazıdı. Şimdilerde ise o dağlarda yamaç paraşütçüler semaya çıkıyor, çocuklar parkta oynayıp uçurtma uçuruyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla o dağlarda bulunan Pir Aziz Parkı’nın açılışı gerçekleşti.
Açılış törenine Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve vatandaşlar katıldı.
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son yıllarda terörün minimize edilmesinin ardından kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra Kato Dağı eteklerinde bulunan şifalı zümrüt kaplıcalarında modern tatil köyü ve havuzlar inşa ediliyor.
5 milyon değerinde inşaatı süren tatil köyü ve kaplıca turizme büyük katkı sunacak. Kaymakamlık ve belediyenin hazırladığı proje kapsamında ilçenin bir çok yerinde yeni hizmet binaları açılmaya başladı. İlk defa otelin de içinde olduğu kaplıca ve piknik alanı projesi yüzde 70 tamamlandı.
Valilik, belediye, kaymakamlık, Dicle Kalkınma Ajansı ve il özel idaresinin katkılarıyla 5 milyonluk yatırım yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçenin artık turizmle anılacağını söyledi.
Aşan Zümrüt kaplıcamız buranın en meşhur en çok uğranılan bir kaplıcası ve atıf durumdaydı, bizden önce kaymakamımız kalkınma ajansına proje sunmuştu. Bizde belediye olarak proje ortağı olduk. Ve eş finansman sağladık. Belediyemizin, il özel idaremizin, valiliğimizin ve Dicle Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaklaşık 5 milyonluk yatırım yaptık. Bu yatırımla 26 apart odamız olacak, 6 havuz ikisi kapalı 4’ü açık olacak şekilde inşa ediliyor. Sosyal alanları, yürüyüş parkurları ve mescidi, lavaboları, soyunma alanları olacak. Tamamen bir tatil köyü olacak. Kaplıcanın faaliyete geçmesiyle bir çok vatandaş buraya gelecek. Burası Beytüşşebap’ı kalkındıracak bir proje, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Seçimde biz bir çok vaat vermiştik. İnşallah bir çok vaadi yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Her şey güzel bir Beytüşşebap için dedi.
Terörden temizlenen ilçede turizm atağı: Artık huzur ile anılıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörün yerini huzura bırakmasıyla birlikte turizm canlanıyor. Kato Dağı eteklerinde inşa edilen tatil köyü ve kaplıca son aşamalara geldi. Kaplıcanın yanı sıra ilk defa bir otel inşa ediliyor.
"20 yıl evvel kimse inanmazdı"
Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, 20 yıl önce böyle bir etkinliğin yapılacağına kimsenin inanmayacağını söyledi.
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Şırnak’ın Cudi ve Gabar Dağlarındaki doğal güzellikleri, endemik bitki türleri, tarihi yerleri ve yaban hayatı profesyonel fotoğrafçıların ilgisini görmeye başladı.
Zorlu coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası olan, fakat güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Profesyonel fotoğrafçılar tarafından tercih edilmeye başlanan Gabar ve Cudi Dağları, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf yoluyla tanıtıyor.
Bölgenin 4 mevsim fotoğraf tutkunlarına hizmet verdiğini kaydeden Rıdvan Başkurt, düzenledikleri fotoğraf gezileri ile hem doğanın her anını karelere sığdırdıklarını hem de gittikleri yerleri çekilen fotoğraflarla sosyal medya sayesinde daha geniş kapsamlı tanıttıklarını belirtti.
Şırnak’ın fotoğraf sanatı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip bir şehir olduğunu belirten Rıdvan Başkurt, “Fotoğraf çekimine ilk başladığım zamanlar hobi olarak yapıyordum. Zaman geçtikçe daha çok beni mutlu etmeye başladı. Çektiğim fotoğrafları ilk olarak sosyal medya platformunda paylaşmaya başladım. Yorumlar gelince hoşuma gitmeye başladı. Zamanla kendimi geliştirerek, artık profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bölgede fotoğraf çekiyorum. Özellikle ilgi alanımda Gabar ve Cudi Dağları ile bizim geleneksel kültür konuları oluyor. 2018 yılında bu çekimlerimi fark eden turizm şirketleri oldu. Bu doğrultuda Şırnak bölgesi hakkında turlarla ilgili konuşmaya başladık. Zamanla 10-11 tur gerçekleştirdik. Gezginler geldi, gördüler, hepsi de hayran kaldı. Şırnak bölgesinde sadece doğa değil, aynı zamanda inanç turizmi, trekkingler, kamp yerleri, rafting gibi yerleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Bizde bu konuda katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bir fotoğraf, bir video ölümsüz bir eserdir. Onun için fotoğraf her zaman benim önceliğimdir dedi.
Terörden temizlenen dağlar fotoğrafçılara mekan oldu
Bir dönem terör örgütü PKK'nın üs olarak kullandığı Cudi ve Gabar Dağları, bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından profesyonel fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.
Başkan Lale,
“Evvel biz derdik bir gün inşallah bütün tarihi yerlerde halkımız, devletimiz el birliği ile buluşacak. 27 yıldan beri bu güzel insanların içerisindeyim. Hep onlara derdim güneş bir gün doğacak bir lider ile o liderde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 20 yıldan beri bıraktığı eser ve hizmetleri burada sayamam. Gerçek görevimizi yapacağız, bundan sonra huzuru, ilimi ve bilimi konuşacağız. Diyarbakır’ın en ucra köşelerine kadar gece gündüzünü bir eden ve bütün ekibini seferber ederek bir uyanışla beraber büyük hizmetlere temel atıp, bunun devamını getirmeye hazır olan valime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet çocuklarla uçurtma yaptı ve paraşütçülerin gösterisini izleyerek alkışlar tuttu.
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın ardından huzur ortamının sağlandığı Resulayn’da toplu sünnet etkinliği düzenlendi.
Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde hizmet veren Sağlık Koordinatörlüğü, hafta sonu 305 çocuğu sünnet ettirdi.
Sünnet öncesi palyaço gösterileriyle gönüllerince eğlenen çocukların yanı sıra aileler de çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.
Uzman doktorlar tarafından sünnetleri gerçekleştirilen çocuklara etkinlik sonrası oyuncak ve kıyafet hediye edildi.
Bomba sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı: Resulayn’da 305 çocuk sünnet edildi
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Resulayn'da düzenlenen toplu sünnet etkinliğiyle 305 çocuk sünnet edildi, ailelerin yüzü güldü.
GÜNDEM
Terörden temizlenen Sur'da yapımı tamamlanan 28 yapının anahtarı hak sahiplerine verilecek
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Şırnak’ta uzun yıllar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı şehit tümgeneral Aydoğan Aydın paşa ve silah arkadaşlarının başarılı operasyonları sayesinde teröristlerin inlerine kadar girilmiş ve Beytüşşebap bölgesi teröristlere dar edilmişti. 35 yıldır ilk defa çekimi yapılan yayla ve keşfedilmemiş mağaralar ilk defa görüntülendi.
AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan Kato Dağı arkasında kurulan Tuzluca askeri üs bölgesini ziyaret etti. Erkan ve Aşan, üs bölgesinde Mehmetçik ile bir araya geldikten sonra Meydana Koyla Yaylası ve Kato Dağında bulunan saklı cenneti ziyaret etti.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yolu olmayan yayla yollarını açtıklarını ve 35 yıldır gidilemeyen bölgelere yol götüreceklerini ifade etti. Başkan Aşan, Beytüşşebap huzurun başkenti. Burada yüksek rakımlı yaylalar var. Birçok il ve ilçeden gelen göçerler bu yaylalara akın ediyor. Özellikle sürü sahipleri burada yayla kiralamakta. Belediye olarak yaylalara yol götürüyoruz. Son yıllarda halkın hizmetine açılan yaylalarda artık huzur hakim. Her yerde kuraklık hakimken burada ise çok güzel bir bahar yaşıyoruz diye konuştu.
Terörden temizlenen Kato Dağı'na 35 yıl aradan sonra huzur hakim
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör olayları nedeni ile gidilemeyen bölge, 35 yıl aradan sonra ilk defa görüntülendi. Yeşile bürünen Kato Dağının arka yüzü görenleri kendine hayran bıraktı.
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Muş’ta 1993 yılında terör baskısı nedeniyle boşaltılan köylere büyükşehirlerden geri dönüşler devam ediyor. Devlet yatırımlarının sağlandığı merkeze bağlı Ulukaya, Ilıca ve Kayalısu köyleri huzura kavuşturuldu. Uzun bir aranın ardından köylerine dönerek inşaat çalışması başlatan vatandaşlar, yeniden tarım ve hayvancılığı canlandırmak için kolları sıvadı.
Terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen yol, su, elektrik ve altyapı gibi temel ihtiyaçlar yeniden devlet tarafından köylere ulaştırılıyor.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu bölgenin terörden arındırılmasıyla köylere dönüşlerin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. Yıllar sonra doğdukları dede, baba topraklarına dönen vatandaşların köylerde sıkıntı yaşamaması için gerekli altyapı ve temel ihtiyaç çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Yentür, program dahilinde Kayalısu, Ilıca ve Ulukaya köylerinde başta yol olmak üzere eksikliklerin giderileceğini belirtti.
Terör nedeniyle 1993 yılında köyü boşaltmak zorunda kaldıklarını anlatan Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, 27 yıl sonra köye geri dönüşlerin başladığını söyledi. Mersin’den yeni gelen bir ailenin daha olduğunu aktaran Erez, “Bunların şu anda hem yolları hem de kendi imkanları ile evleri yapılıyor. Devletimizin bize vermiş olduğu elektrik, yol, su imkanlarından dolayı büyükşehirlerden geri dönüşler başladı. Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlardan dolayı güven ve huzur tekrar köyümüzde sağlandı. Devletimiz bize imkan verdikçe, gün geçtikçe köy nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Devletimiz Kayalısu köyüne güzel yatırımlar yapıyor. Geçen yılın yanı sıra bu yılda 3-4 mezramıza içme suyu, stabilize yol, asfalt yol imkanları sağlandı. Gün geçtikçe burada hayvancılık sayısı da artıyor. Devletimize minnettarız. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz” dedi.
2 yaşındayken ailesiyle birlikte Mersin’e göç etmek zorunda kaldıklarını ifade eden 29 yaşındaki İkrami Yerlikaya da, “1993 yılında terör olayları nedeniyle köyümüzden göç etmek zorunda kaldık. Birçoğumuz farklı farklı metropol şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Bugün 27 yıl sonra devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sayesinde huzur ve güven yeri oldu burası. Bunun sayesinde köyümüze dönme fırsatımız oldu. Ben 2 yaşında buradan çıkmışken 27 yıl sonra buraya dönmek açıkçası bizi çok duygulandırdı.
Burada devletimiz tarafından birçok yatırımın yapıldığına şahit olduk. Bundan da çok memnunuz. Geri döndüğümüz için büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ve tarım sektöründe güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Geçmişte bu bölge hayvancılıkta önemli bir yermiş. Yine bu bölgenin tekrardan canlanacağına inanıyoruz. Muhtarımızın da desteğiyle inşallah burada güzel hizmetler olacaktır. 27 yıl boyunca gelmek bir hayaldi” diye konuştu.
Ilıca köyü sakinlerinden İrfan Güner ise terör nedeniyle köyü boşalttıklarını ve şu anda köye yoğun bir dönüş olduğunu ifade etti. Hayvancılık yaptıkları için köyün içerisinden geçen derenin ıslah sorunu olduğunu kaydeden Güner, “Şu anda huzur ve güven devletimiz sayesinde yerinde. Allah devletimizi kadim etsin. Bize yol, elektrik ve su getirdi. Şu anda sadece elektrikte küçük bir problemimiz var, o da inşallah çözülecek. Köyümüzde şu anda yaklaşık 40 hane var ve yoğun bir dönüş söz konusu. Şimdilerde her yerde rahat uyuyabiliyorsun. Ormanda uyuyabiliyoruz. 1993 yılına benzemiyor. Çok rahatız. Akşam da nerede uyursan uyu. 1993’te kendi evimde uyuyamıyordum, şu anda rahatız” şeklinde konuştu.
Muş'ta terörden temizlenen köylere dönüş başladı: Çok mutlu ve huzurluyuz
Muş'ta, iç güvenlik operasyonları kapsamında terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köyler 27 yıl aradan sonra şenlenmeye başladı. Terör nedeniyle 1993 yılında köyü boşaltmak zorunda kaldıklarını anlatan Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, “Devletimizin bize vermiş olduğu elektrik, yol, su imkanlarından dolayı büyükşehirlerden geri dönüşler başladı. Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlardan dolayı güven ve huzur tekrar köyümüzde sağlandı. Devletimiz bize imkan verdikçe, gün geçtikçe köy nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Devletimize minnettarız. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz” dedi.