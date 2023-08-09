Terörden eser kalmayan Temdürek’te festival hazırlığı

Çaldıran Belediyesi, bir bölümü sınırları içinde yer alan Tendürek Dağı'ndaki doğal güzellikleri tanıtmak ve bölgenin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla festival hazırlığı yapıyor. Ağustosun son haftasında düzenlenmesi planlanan "Çaldıran Krater Gölü Kültür ve Turizm Festivali" için bölgede incelemelerde bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yıllardır saklı kalan güzellikleri herkesin görmesini istediklerini söyledi. Düzenleyecekleri festivalle bu hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirten Ensari, güvenliğin sağlandığı, insanların güvenle dolaşabildiği bölgede birçok etkinliğin yapılacağını anlattı.

Tendürek'in önemli bir destinasyon olacağını vurgulayan Ensari, şöyle konuştu: "Şu anda tamamen terörden arındırılan, hayvanların otlatıldığı, insanların özgürce gelebildiği Tendürek'teyiz. Buranın turizme kazandırılması için çalışmalara başladık. Birkaç gün içinde burada güzel bir organizasyon yapmak istiyoruz. Gençliğe, ilçemizin turizmine yönelik bir festivale hazırlanıyoruz. Bu festivalle Tendürek'i en güzel şekilde ülkemize, dünyaya tanıtmış olacağız. Belediye olarak festivalin ilkini yapacağız ve bunu gelenekselleştireceğiz. Festivalde foto safari, kano, yamaç paraşütü, kumda snowboard, müzik dinletisi gibi etkinlikler olacak. Büyük Tendürek ve Küçük Tendürek arasında böyle şeylere hazırlanıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz."