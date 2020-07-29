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Terviye günü nedir? 2020 terviye günü ne zaman? İşte terviye gününde yapılacak ibadetler

Bugün terviye, yarın arefe

Zilhicce ayının ilk on gününe “leyali-i aşere” deniyor. Kur’ân’da “ve leyalin aşr” diye geçiyor. İlk on mübarek günün sonuna doğru giriyoruz. Kalbimiz bu sene koronavirüs nedeniyle buruk, Kâbe’miz mahzun. Ama bu günlerde gönlümüze manevî misafirler geliyor: Terviye Günü, Arefe Günü, Kurban Bayramı günü ve geceleri… Peki terviye günü nedir, 2020 terviye günü ne zamandır? Terviye gününde yapılacak ibadetler nelerdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terviye günü Zilhicce’nin 8. Günüdür. Arefeden bir gün önceki gündür.
Terviye günü Zilhicce’nin 8. Günüdür. Arefeden bir gün önceki gündür.

Terviye günü Zilhicce’nin 8. Günüdür. Arefeden bir gün önceki gündür. Yani bu gün.

Bildiği gibi Zilhiccenin 9. Günü arefe; 10. günü ise Kurban Bayramı’dır.

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Terviye günü ne demektir?

Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Bu güne Terviye denmesinin sebebi, hacca gidenler umumiyetle bu günde susuz bir sahayı geçmeye hazırlık olmak üzere hayvanlarını bol bol suladıkları ve zemzem suyundan çokça içip kandıkları ve yanlarına gerektiği kadar su aldıkları ve böylece Minâya hareket ettikleri veya Terviye diye adlandırılmasının sebebi, Hacılar o günde develeri suya kandırdıkları yani suladıkları içindir.

Ayrıca rivayete göre, terviye gününde duâları arşa çıkan Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Havva validemiz, arefe gününde Arafat’ta buluştular.

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Terviye günü oruç tutan bağışlanır

  • Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet’e girer.”

Terviye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü’minlerin duâları makbul olur.

Hazret-i Ömer (ra) halife iken Yahudilerden birisi gelip: “Ey Ömer! Siz bir âyet okuyorsunuz ki, eğer o âyet bize inseydi biz o günü bayram yapardık!” dedi.

Hazret-i Ömer (ra): “Kur’ân’ın her âyeti indikçe biz bayram sevinci yaşadık. Hangi âyetten bahsediyorsun?” deyince, Yahudi:

“Maide Sûresi’nin 3. âyetidir. O âyette şöyle buyuruluyor: “Bu gün size dininizi kemale erdirdim. Ve size nimetimi tamamladım.” dedi.

Hazret-i Ömer (ra): “Bu âyet bize hicrî onuncu yılda veda haccında arefe günü olan Cuma günü ikindiden sonra indi. Peygamber Efendimiz (asm) Arafat’ta, Adba adındaki devesinin üzerinde vakfede iken nazil oldu. Deve vahyin ağırlığına dayanamayarak yere çöktü. Biz o günü ve o gün bu âyetin indiği yeri biliriz. O gün Zilhiccenin dokuzuncu günüdür; hem arefe günü, hem Cuma günüdür. Biz, her iki günü de bayram biliriz.” dedi.

Ramazan Bayramı gecesi, Terviye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.

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Terviye gününde yapılacak ibadetler

Terviye Gününde imkânımız elveriyorsa şu ibadet, duâ ve zikirleri yapabiliriz:

  • 1- Oruç tutmak. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Ama diğer günlerde oruç tutma imkânı bulamayanlar son iki gün olan tevriye ve arefe günlerinde tutabilirler.
  • 2- Allah’ı çok zikretmek. Allah’ın nimetlerinin yekûn teşkil ettiği bu günlerde Allah’ı çok zikretmek sünnettir.
  • 3- Duâyı bol yapmak. Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.
  • 4- Günahlarımıza tövbe etmek, gözyaşı dökmek ve Allah’a sığınmak.
  • 5- Bin ihlâs-ı şerifin ilk beş yüzü bu gün okunabilir. Böylece arefe günü yoğunluğu bir miktar tevriye gününe kaydırılmış olur.
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