Bugün terviye, yarın arefe

Terviye günü Zilhicce’nin 8. Günüdür. Arefeden bir gün önceki gündür. Yani bu gün.

Bildiği gibi Zilhiccenin 9. Günü arefe; 10. günü ise Kurban Bayramı’dır.

ÖZGÜN Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar - Eylül 2016

Terviye günü ne demektir?

Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Bu güne Terviye denmesinin sebebi, hacca gidenler umumiyetle bu günde susuz bir sahayı geçmeye hazırlık olmak üzere hayvanlarını bol bol suladıkları ve zemzem suyundan çokça içip kandıkları ve yanlarına gerektiği kadar su aldıkları ve böylece Minâya hareket ettikleri veya Terviye diye adlandırılmasının sebebi, Hacılar o günde develeri suya kandırdıkları yani suladıkları içindir.

Ayrıca rivayete göre, terviye gününde duâları arşa çıkan Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Havva validemiz, arefe gününde Arafat’ta buluştular.

ÖZGÜN Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Terviye günü oruç tutan bağışlanır

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet’e girer.”

Terviye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü’minlerin duâları makbul olur.

Hazret-i Ömer (ra) halife iken Yahudilerden birisi gelip: “Ey Ömer! Siz bir âyet okuyorsunuz ki, eğer o âyet bize inseydi biz o günü bayram yapardık!” dedi.

Hazret-i Ömer (ra): “Kur’ân’ın her âyeti indikçe biz bayram sevinci yaşadık. Hangi âyetten bahsediyorsun?” deyince, Yahudi:

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“Maide Sûresi’nin 3. âyetidir. O âyette şöyle buyuruluyor: “Bu gün size dininizi kemale erdirdim. Ve size nimetimi tamamladım.” dedi.

Hazret-i Ömer (ra): “Bu âyet bize hicrî onuncu yılda veda haccında arefe günü olan Cuma günü ikindiden sonra indi. Peygamber Efendimiz (asm) Arafat’ta, Adba adındaki devesinin üzerinde vakfede iken nazil oldu. Deve vahyin ağırlığına dayanamayarak yere çöktü. Biz o günü ve o gün bu âyetin indiği yeri biliriz. O gün Zilhiccenin dokuzuncu günüdür; hem arefe günü, hem Cuma günüdür. Biz, her iki günü de bayram biliriz.” dedi.

Ramazan Bayramı gecesi, Terviye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.

HAYAT Zilhicce ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Terviye gününde yapılacak ibadetler

Terviye Gününde imkânımız elveriyorsa şu ibadet, duâ ve zikirleri yapabiliriz: