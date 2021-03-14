Hayat Teşkilatın ikinci bölümünde heyecan hız kesmeden devam ediyor
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Teşkilat’ın ikinci bölümünde heyecan hız    kesmeden devam ediyor!

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayın hayatına rekorla başlayan ve yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden “tam puan” alarak zirveye adını yazdıran “Teşkilat”, ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

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TEŞKİLAT DİZİSİ
TEŞKİLAT DİZİSİ

Yayınlanan ilk bölümüyle pazar akşamlarının vazgeçilmezi olacağını kanıtlayan Teşkilat’ın ikinci bölümünde de heyecan hız kesmeden devam edecek

Bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak olan Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak.

METE ACI HABERİ AİLELERE VERİYOR

Sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır. Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete’nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar’ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

VE SERDAR DA ‘ÖLMEDEN ÖNCE ÖLENLER EKİBİ’NE KATILIYOR

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal’ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar’ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra’dan gelir.

Pascal’ın yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl’ün yer aldığı Teşkilat’ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.

Teşkilat bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ‘de….

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