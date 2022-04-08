Tespih ustalarına Körfez’den davet

Tespihler, ustalarının el işçiliğiyle birer sanat eserine dönüşüyor. Türkiye’de inancın ve kültürün önemli bir parçası olan tespih, kimi için zikir aracı kimi için koleksiyon kimi için de aksesuar olarak değer taşıyor. Tespih ustası Celil Bilgin, mesleğinin bilinmeyenlerini anlattı.

İMAMESİNDEN AYIRT EDİLEBİLİR

Tespihin sadece İslam’da değil diğer dinlerde de kullanıldığını söyleyen Bilgin, “Tespih Yahudilerde ve Budistlerde de kullanılıyor. Mesela bir Müslüman’ın elinde Budizm tespihini görebiliyoruz. O yüzden satın alırken dikkat etmek gerek. Onlar tespihlerin ucuna hac işareti koyarken biz imame-hitame takıyoruz.” dedi.

FOTOĞRAF 10 Mardin'de Sofi Usta lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahını portre ve tuğraları ile birlikte bir tespihte bir araya getirdi. Negatif nakış sanatı birçok kişi tarafından yapıldığı bilinirken, tespih üzerinde bunu ilk deneyen Sofi Usta olduğu öne sürüldü. Padişahların nakşedildiği tespihin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Bu tespihten sadece bir tane yapan Sofi Usta, maliyetinin 60 bin lira olduğunu söyledi. 10 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Çelik, \"Tespih ustasıyım. Daha doğrusu nakkaş ama negatif nakış sanatı icra eden bir ustayım. Negatif boyama sanatı ile tespihin içine farklı farklı motifler, figürler işliyorum. Bu görmüş olduğunuz tespih gül bahçesi gibi yapılmış. İmamesinde Mardin Ulu Cami minaresi var. Tamamı damla kehribardır. İstanbul'da Kapalı Çarşı'da yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıl önce başladım ve o zamandan beri devam ediyorum. Genelde tespih, yüzük, bileklik ve kolye gibi takı ürünlerini yaparım. Ama çoğunluk tespih olarak damla veya kristal tespihler üzerine çok iş yaptım\" dedi.<br> Tespihin kenarlarının altın varak işlemeli olduğunu aktaran Çelik, \"Her habbenin üzerinde bir padişahın portresi ve arkasında kendi tuğrası vardır. Hat sanatıyla nakış edilmiştir ve tepesinde lale ve Osmanlı sembolü bulunmaktadır. Minyatür olarak dünyada birçok insan bunu icra ediyor ama bunun içine heykel negatif oyma sanatını tespihle dünyada bir tek ben yapıyorum. Parmağımdaki yüzük de Osmanlı dönemine ait, bazı imgeleri böyle nakşettiğim bir yüzük. Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi minyatür olarak yaptım. Hemen tepesinde Ayasofya Camii kehribar taşı içine oyulmuş\" diye konuştu.<br> \"Bundan sadece bir tane yaptım\"<br><br>Yaptığı çalışmanın negatif boyama sanatı olduğunu kaydeden Çelik, “Bunu dünyada yapan çok az insan var. Elimde takımın işlenme süresi 2,5-3 aya kadar çıkıyor. Maliyeti de ortalama 50-60 bin lira. Bundan sadece bir tane yaptım. Daha önce belki farklı ve benzer türevlerini yaptım\" ifadelerini kullandı. Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor Mardin'de yaşayan "Sofi usta" lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahının portrelerini minyatür halinde tek tek çizerek bir tespihte topladı. Tespihin yapımı 3 ay sürerken, maliyeti ise 60 bin lira olarak belirlendi.

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KEHRİBARDA BİR NUMARAYIZ

En çok tercih edilen tespih tasarımları hakkında Bilgin, şöyle konuştu: “Kuka Osmanlı döneminde çok tercih edilen bir tespihti. Antibakteriyel oluşundan dolayı hekimlere verilirdi. Kehribar da antibakteriyeldir ve vücuttaki elektriği alır. Dünya tarihinde kehribarda ecdadımız bir numaradır, iki numara ise Almanlardır.”

BALİNA DİŞİNDEN TESPİH YAPILIYOR

Tespihe hammaddeye göre bedel biçildiğini anlatan Bilgin, “Ecdad tespihte fildişi, geyik boynuzu, kaplumbağa kabuğu, bufalo boynuzunu hammadde olarak kullanmış. Sadece Osmanlı’da değil, birçok bölgede bu maddelerden tespihler yapılmış. Biz de mesela ‘narval balina dişi’nden tespih yapıyoruz. Gergedan boynuzundan yapılan tespihler de çok nadir çıkan parçalardan.” ifadelerini kullandı. Dünya üzerinde Türk tespih ustalarının meşhur olduğunu söyleyen Bilgin, Dubai, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerden işçilik için davet aldıklarını ifade etti.