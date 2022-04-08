Tespih ustalarına Körfez’den davet

Tespihler, ustalarının el işçiliğiyle birer sanat eserine dönüşüyor. Türkiye’de inancın ve kültürün önemli bir parçası olan tespih, kimi için zikir aracı kimi için koleksiyon kimi için de aksesuar olarak değer taşıyor. Tespih ustası Celil Bilgin, mesleğinin bilinmeyenlerini anlattı. İMAMESİNDEN AYIRT EDİLEBİLİR Tespihin sadece İslam’da değil diğer dinlerde de kullanıldığını söyleyen Bilgin, “Tespih Yahudilerde ve Budistlerde de kullanılıyor. Mesela bir Müslüman’ın elinde Budizm tespihini görebiliyoruz. O yüzden satın alırken dikkat etmek gerek. Onlar tespihlerin ucuna hac işareti koyarken biz imame-hitame takıyoruz.” dedi.
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Mardin'de Sofi Usta lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahını portre ve tuğraları ile birlikte bir tespihte bir araya getirdi.
Negatif nakış sanatı birçok kişi tarafından yapıldığı bilinirken, tespih üzerinde bunu ilk deneyen Sofi Usta olduğu öne sürüldü.
Padişahların nakşedildiği tespihin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Bu tespihten sadece bir tane yapan Sofi Usta, maliyetinin 60 bin lira olduğunu söyledi.
10 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Çelik, \"Tespih ustasıyım. Daha doğrusu nakkaş ama negatif nakış sanatı icra eden bir ustayım. Negatif boyama sanatı ile tespihin içine farklı farklı motifler, figürler işliyorum. Bu görmüş olduğunuz tespih gül bahçesi gibi yapılmış. İmamesinde Mardin Ulu Cami minaresi var. Tamamı damla kehribardır. İstanbul'da Kapalı Çarşı'da yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıl önce başladım ve o zamandan beri devam ediyorum. Genelde tespih, yüzük, bileklik ve kolye gibi takı ürünlerini yaparım. Ama çoğunluk tespih olarak damla veya kristal tespihler üzerine çok iş yaptım\" dedi.<br>
Tespihin kenarlarının altın varak işlemeli olduğunu aktaran Çelik, \"Her habbenin üzerinde bir padişahın portresi ve arkasında kendi tuğrası vardır. Hat sanatıyla nakış edilmiştir ve tepesinde lale ve Osmanlı sembolü bulunmaktadır. Minyatür olarak dünyada birçok insan bunu icra ediyor ama bunun içine heykel negatif oyma sanatını tespihle dünyada bir tek ben yapıyorum. Parmağımdaki yüzük de Osmanlı dönemine ait, bazı imgeleri böyle nakşettiğim bir yüzük. Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi minyatür olarak yaptım. Hemen tepesinde Ayasofya Camii kehribar taşı içine oyulmuş\" diye konuştu.<br>
\"Bundan sadece bir tane yaptım\"<br><br>Yaptığı çalışmanın negatif boyama sanatı olduğunu kaydeden Çelik, “Bunu dünyada yapan çok az insan var. Elimde takımın işlenme süresi 2,5-3 aya kadar çıkıyor. Maliyeti de ortalama 50-60 bin lira. Bundan sadece bir tane yaptım. Daha önce belki farklı ve benzer türevlerini yaptım\" ifadelerini kullandı.
Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor
Mardin'de yaşayan "Sofi usta" lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahının portrelerini minyatür halinde tek tek çizerek bir tespihte topladı. Tespihin yapımı 3 ay sürerken, maliyeti ise 60 bin lira olarak belirlendi.
KEHRİBARDA BİR NUMARAYIZ
En çok tercih edilen
tespih tasarımları hakkında Bilgin, şöyle konuştu: “Kuka Osmanlı döneminde çok tercih edilen bir tespihti. Antibakteriyel oluşundan dolayı hekimlere verilirdi. Kehribar da antibakteriyeldir ve vücuttaki elektriği alır. Dünya tarihinde kehribarda ecdadımız bir numaradır, iki numara ise Almanlardır.” BALİNA DİŞİNDEN TESPİH YAPILIYOR Tespihe hammaddeye göre bedel biçildiğini anlatan Bilgin, “Ecdad tespihte fildişi, geyik boynuzu, kaplumbağa kabuğu, bufalo boynuzunu hammadde olarak kullanmış. Sadece Osmanlı’da değil, birçok bölgede bu maddelerden tespihler yapılmış. Biz de mesela ‘narval balina dişi’nden tespih yapıyoruz. Gergedan boynuzundan yapılan tespihler de çok nadir çıkan parçalardan.” ifadelerini kullandı. Dünya üzerinde Türk tespih ustalarının meşhur olduğunu söyleyen Bilgin, Dubai, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerden işçilik için davet aldıklarını ifade etti.
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Tespih sanatçısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu öncülüğünde tasarlanarak Kastamonu’da yapılan tespih görenleri kendine hayran bırakıyor. Tespihin yapılışı, kullanılan malzeme ve ülkenin seçkin ustalarının çalışmasıyla Türkiye’de şu anda tek olmak özelliği taşıyan tespihin yapımına 2021 Temmuz ayında başladı. 9 seçkin usta, 7 ay titizlikle çalıştı. Her bir habbesi 22x27 milimetre olmak üzere sistemi ile birlikte toplam uzunluğu 90 santimetreyi bulan tespih görenleri kendine hayran bıraktı.<br>
Uzun zamandır tespihlere ilgi duyduğunu anlatan tespih sanatçısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu, “6 yıldır kadarda kendime has küçük bir koleksiyon oluşturdum. Gün geçtikçe de bu koleksiyon çoğaldı. Lakin baktığımız zaman ve piyasada ustaların çalışmasını gördüğümde hep standart bir kalıp üzerinden ilerleniyor. Ne yapılabilir diye düşündüm ve böyle bir proje aklıma geldi. Böyle bir tespih ortaya koyarsam bundan 100 yıl sonrada bu eser birinin eline geçtiğinde demek ki 100 yıl öncede böyle bir çalışma yapmışlar diye anılırız diye düşündüm. Bu tespihimizde Türkiye’de ilk defa 5 tespih sanatçısı çalıştı ve bunların hepsi de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı devlet sanatçısı oluyor. Türkiye’de bu tespihin eşi benzerinin olmadığının en büyük nedeni budur, çünkü Türkiye’de tespih sanatında maksimum görebileceğiniz 2 veya 3’tür ama burada 5 usta bir arada çalışarak bu eseri ortaya koydular” dedi.
Tespihin ahşap muhafaza kutusunun ve şövalye denilen kısmının Kastamonulu ustalar tarafından yapıldığına dikkat çeken Ekşioğlu, “Bilindiği üzere Kastamonu ormanlarıyla ve ahşap sanatıyla ünlü bir ildir. Bizde bu hatırayı ve ahşaptaki ustalığımızı tespihimizde yaşatmak istedik. Tespihimizde kullanılan ağaç cevizin kök kısmından imal ediliyor ve fırınlanmış cevizdir. Ahşap muhafaza kutusunda 3 usta, şövalye kısmında da 1 usta olmak üzere toplam 4 usta çalıştı. Tespih ile birlikte bir bütün olarak ele aldığımızda bu tespihte 9 usta birden çalıştı” diye konuştu.
Tespihin Temmuz ayında projelendirilmesine başladıklarını ve AR-GE çalışmalarını yaptıklarını anlatan Yusuf Ekşioğlu, “30 Ağustos tarihinde ise tespihin yapımı için çalışmalara başladık. Türkiye’de bu şekilde bir sunum ile ilk yapılan bir tespih. Tespihimiz 33 happeden oluşuyor. Klasik tarz bir imameye sahip. Üzerinde 23 ayar kırmızı altınla tezhip yapıldı. Tezhip sanatı artık ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan bir tanesi. Bu tespihin üzerinde de kullanılan minyatürler ve tezhipler tamamen Selçuklu dönemini anlatıyor. Aynı şekilde tasarımda Selçuklu’yu anlatıyor. İmame takımının birinde Erzurum’da bulunan çifte minareli medresenin minaresinin birebir motifinin imameye işlenmiş halidir. \"
\"Diğer imamede de aynı şekilde Selçuklu da hayat ağacı olarak bildiğimiz motif birebir imameye yansıtıldı. Kitabe dediğimiz kısımda ise Selçuklu bölgesinde yine birçok yerde kullanılan çift başlı kartal çalışması yapıldı ve 3 boyutlu olarak ağaca nakşedildi. Ortada bulunan imame takımımızda ise Türkiye’de sayılı ustanın yaptığı iç boşaltma sanatı, tespihte yapılıyor bu sanat. Tespih tek parça halinde ahşabın içerisi boşaltılarak yapılıyor ve görüldüğü üzere içerisinde bir tane happe var, normal şartlarda o happenin oraya girmesi imkansız ama Türkiye’deki sanatkar ustalarımız maharetleriyle bu şekilde bir tasarım yaptılar. Tespihimizin muhafaza kutusu cevizdir. Ceviz ahşap sanatında önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde şövalyemizde bir ağacın fosilidir. Yerin altından çıkardığımız bir fosildir” şeklinde konuştu.
Türkiye’de eşi benzeri yok: 9 usta 7 ay çalışarak yaptı
Türkiye'nin en seçkin 9 usta tarafından 7 aylık çalışmayla yapılan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 90 santimetrelik tespih görenleri kendine hayran bırakıyor.