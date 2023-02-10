|
Hayat

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı birlik oldu: Deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kuracak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını açıkladı.

09:46 . 10/02/2023 Cuma
Diğer
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile vakıf üyesi başkanların bir araya geldiği toplantı, Kuruçeşme Divan Otel'de gerçekleşti. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Memet Büyükekşi ve Ali Koç, alınan kararlarla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Bin konteynerlik mahalle kurulacak

Meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Acımız çok büyük. Ülkemiz yüzyılın afetini yaşıyor. Başkan ve diğer kulüp başkanlarıyla, 'neler yapabiliriz'i konuştuk. Faydalı ve iyi bir toplantı oldu. Bundan önce federasyon olarak bir sivil inisiyatif başlatmıştık. 20 milyon lira, AFAD'a bağışta bulunmuştuk ama bugün kulüplerimiz çok güzel bir öneriyle bize geldiler. Vakıf, yaklaşık bin konteyner ve içinde iki oda olan, tuvaleti olan bir mahalle kurma konusunda federasyonumuzla iş birliği yapıp, devletimizin ihtiyaç duyduğu, depremde zarar görmüş şehirlerimizden bir veya iki tanesine, mahalle şeklinde, ikiye bölünebilir, 500 artı 500 veya bin konut şeklinde ayırtıp, hazırlayıp en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Trabzonspor-Basel maçının geliri, afetzedelere harcanacak

Depremzedelere yardım konusunda da bazı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Büyükekşi, "Biliyorsunuz önümüzde Trabzonspor ve Basel maçı var. Bu maçın Trabzon'da oynanan kısmının gelirini depremzedelere hibe etmek konusunda Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu öneride bulundu. Bu da depremzedeler için bir gelir kaynağı olacak inşallah."



#TFF
#maraş
#hatay
1 saat önce
default-profile-img
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı birlik oldu: Deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kuracak
Hatay'da 101.saatte enkazdan çıkarıldı
Marangozlarda en acı mesai: Deprem bölgesi için iki bin adet tabut yaptılar
Bakan Kurum konuşuyor
Hatayspor Lig’den çekildi: İşte Hatayspor’un kalan maçları
Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.