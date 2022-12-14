Hayat Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması için geçerli olan 1 euro değeri yüzde 36,77 artırıldı
GENEL SAĞLIK

Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması için geçerli olan 1 euro değeri yüzde 36,77 artırıldı

Resmi gazetede “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması kararı yayınlandı. Tıbbı ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 euro değeri %36,77 oranında artırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması için geçerli olan 1 euro değeri yüzde 36,77 artırıldı
Resmi gazetede “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması kararı yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün TBMM’de gazetecilerin piyasada eksikliği hissedilen ilaçlarla ilgili sorusuna, ”İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız. Bugün veya yarın” ifadelerini kullanmıştı, Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından Resmi gazetede “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması kararı yayınlandı.

Tıbbı ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 euro değeri %36,77 oranında artırıldı.

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