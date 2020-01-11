Hayat Tiyatro oyunu için akıl hastanesinde eğitim aldılar
KÜLTÜR SANAT

Tiyatro oyunu için akıl hastanesinde eğitim aldılar

Akıl hastanesinde geçen öyküsüyle hafızalara kazınan "Guguk Kuşu" eserini tiyatroya taşımak isteyen İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde eğitim alarak gözlem yaptı. Rejisör Yunus Emre Bozdoğan, "Onların bakışları, enerjileri, konuşmaları, davranışları nasıl diye anlamaya çalıştık. Tüm bunları sahneye taşımak için uğraştık" dedi.

Haber Merkezi AA
İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları
İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları

Dünya sinemasının kült eserlerinden "Guguk Kuşu", rollerine akıl hastanesinde hazırlanan tiyatrocularca sahnelenecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Ken Kesey'in yazdığı "Kafesten Bir Kuş Uçtu" romanı ve bu romandan esinlenerek çekilen 5 Oscarlı "Guguk Kuşu" filmini, 2020 sezonunda tiyatro sahnesine taşıma kararı aldı.

Hastalarla görüştüler

Filminde Jack Nicholson'un canlandırdığı McMurphy karakteriyle büyük ün kazanan ve akıl hastanesinde geçen hikayeye hazırlanmak isteyen oyuncular, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin kapısını çaldı.

Hastane yönetiminin izniyle hastalarla görüşmeler yapan ekip, uzman doktorlardan da farklı hastalıklara ilişkin bilgi aldı.

Tiyatrocular, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki hazırlığın ardından, Karşıyaka Sahnesinde prova çalışmalarını başlattı.

29 Ocak'ta sahnelenecek

Dale Wasserman'ın oyunlaştırdığı, Bilge Koloğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Yunus Emre Bozdoğan'ın rejisörlüğünü üstlendiği Guguk Kuşu'nun prömiyeri, 29 Ocak'ta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesinde yapılacak.

McMurphy'nin otoriter sistemle giriştiği tek kişilik mücadeleyi anlatan eser, akıl hastanesinde rollerine çalışan tiyatrocularca sahnelenmiş olacak.

Rejisör Yunus Emre Bozdoğan, Guguk Kuşu'nun yıllar önce hem ABD'de hem de Türkiye'de sahnelendiğini aktardı.

Yıllardır sahnelenmeyen oyunu yeniden tiyatro severlerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Bozdoğan, "Film, oyun ve kitap çok başka. Okurun yakaladığı eser daha özgür. Film eseri netleştiriyor, tiyatro ise biraz roman ile film arasında. Çünkü canlı ve etkileyici. Sinemaya göre tiyatro çok daha iyi uyarlanmış. Başarılı bir oyun ortaya çıkacak" dedi.

Ele avuca sığmaz bir karakter

Bozdoğan, başrol olan McMurphy'nin aykırı karakterinin tutukluluktan kurtulmak için akıl hastası rolü yaptığını hatırlatarak, "Ele avuca sığmaz bir karakter. Aykırı bir insan ve akıl hastanesindeki otoriter sisteme bir şekilde savaş açıyor. Bu savaşı kazanıp kazanmadığı ise eserin sonunda anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Özel izinle hastaneye gittiler

Ekip olarak esere hazırlanmak için özel izinle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gittiklerini belirten Bozdoğan, hastanedeki çalışmalarını şöyle anlattı:

  • "Gözlem yapmak için oradaydık. Çeşitli hastalıklardan dolayı orada bulunan hastaları inceledik. Onların bakışları, enerjileri, konuşmaları, davranışları nasıl diye anlamaya çalıştık. Onlarla sohbet ettik. Özel gözlem altında yapılan bir çalışmaydı. Çok etkilendik. Onları gördük, anladık. Ertesi gün Doç. Dr. Tolga Binbay hastalıklarla ilgili bilgi verdi bize. Tüm bunları sahneye taşımak için uğraştık. Şu an prova aşamasındayız."

Bozdoğan, "iyileşebilir" ve "iyileşemez" hastalar gördüklerini de belirterek, "Akıl hastalıklarına hepimizin çok yakın olduğunu anladık. Yakından bakınca kimse normal değil diye bir söz vardır. Bunu anladık. Kendi deliliklerimizi gördük, seyircilerimize de bunu aktaracağız" diye konuştu.

Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti
HAYAT
Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti

Gelenek sanat hapsedildi
HAYAT
Gelenek sanat hapsedildi

Evcil hayvanlar otobüse binecek
HAYAT
Evcil hayvanlar otobüse binecek

Gençler tatilde kamp kuracak
HAYAT
Gençler tatilde kamp kuracak
3 kişiden 1inin cesedi çıkarıldı

3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı

​Kilyos'ta tekne kazasından yeni detaylar.
Resmi özür ve tazminat bekliyoruz

Resmi özür ve tazminat bekliyoruz

​Ukrayna, İran'daki uçak kazasıyla ilgili taleplerini dile getirdi.
KAPAN-1 BAGOKoperasyonu başladı

'KAPAN-1 BAGOK'
operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, ​'Kıran' operasyonlarının ise tamamlandığını açıkladı.
İran: Uçak<br>kazara vuruldu

İran: Uçak
kazara vuruldu

Cumhurbaşkanı Ruhani: Büyük trajedi, affedilemez bir hata.
İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

​Tahran uçağın düşüş nedenini bugün açıklayacak.
Süleymani havaya uçuracaktı

Süleymani havaya uçuracaktı

​Donald Trump: Süleymani, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alacaktı.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

Eşinin şiddetiyle <br>gözünü kaybetti

Eşinin şiddetiyle
gözünü kaybetti

Dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın.
'İnsanlık kapıları' kapatıldı

'İnsanlık kapıları' kapatıldı

​Suriye'de insani yardımların alındığı kapıların sayısı ikiye düşürüldü.
Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'a geliyor

Sergen Yalçın transfer görüşmesini doğruladı.
Umman Sultanı hayatını kaybetti

Umman Sultanı hayatını kaybetti

3 gün içinde ailesi tarafından tahta geçecek isim belirlenecek.
Bu kez niye geldin

Bu kez niye geldin

Washington'un hamlesi pek çok soru işaretine neden oldu.
Ateşkes için geliyor

Ateşkes için geliyor

​Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi pazartesi günü ağırlayacak.
Mavi Vatan’da savaş oyunları

Mavi Vatan’da savaş oyunları

​Türk askeri dosta düşmana gövde gösterisi yapacak.
Yargılama süresi hızla kısalıyor

Yargılama süresi hızla kısalıyor

​Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadelede dikkat çekici mesajlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.