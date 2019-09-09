Hayat Tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer hayatını kaybetti
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Tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için yarın saat 14.00'te Konak Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sümer'in cenazesi daha sonra Hamidiye Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Urla-Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Merkezi AA
Tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer
Tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer

Alınan bilgiye göre, sanatçı Sümer, bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Sanatçı için yarın saat 14.00'te Konak Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sümer'in cenazesi daha sonra Hamidiye Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Urla-Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türk tiyatrosunun değerli ismi Sümer'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek çok kıymetli bir rejisörü kaybettiklerini ifade etti.

  • Kurt, "Kurumumuz emekli rejisörlerinden, eski edebi kurul üyemiz ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Dinçer Sümer'in vefat haberini büyük teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli rejisörümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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