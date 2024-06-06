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Hayat

Tiyatro seyircisi gün geçtikçe artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin “Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri” bültenini yayınladı. Buna göre tiyatro seyircisi sayısı 2022-2023 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 15,2 artışla 6 milyon 279 bin 512 kişi olarak kayıtlara geçti.

04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:43 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 1,7 azalarak 8 bin 223’e geriledi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 37,5 yükselerek 1 milyon 726 bin 3, telif eser seyirci sayısı yüzde 8,5 artışla 4 milyon 553 bin 509 oldu. Sinema istatistiklerinde ise Türkiye genelinde geçen yıl 147'si yerli, 224'ü yabancı olmak üzere 371 film vizyona girdi. Sinema seyircisi sayısı, 31 milyon 5 bin 844 kişi olarak belirlendi. Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi, yabancı film seyirci sayısı ise 17 milyon 289 bin 839 kişi olarak hesaplandı.



#Tiyatro
#analiz
#Sinema
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