Tiyatro seyircisi gün geçtikçe artıyor

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 1,7 azalarak 8 bin 223’e geriledi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 37,5 yükselerek 1 milyon 726 bin 3, telif eser seyirci sayısı yüzde 8,5 artışla 4 milyon 553 bin 509 oldu. Sinema istatistiklerinde ise Türkiye genelinde geçen yıl 147'si yerli, 224'ü yabancı olmak üzere 371 film vizyona girdi. Sinema seyircisi sayısı, 31 milyon 5 bin 844 kişi olarak belirlendi. Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi, yabancı film seyirci sayısı ise 17 milyon 289 bin 839 kişi olarak hesaplandı.