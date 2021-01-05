Hayat Tiyatroseverlere müjde Devlet Tiyatrolarının eserleri bakanlığın YouTube kanalından yayınlanacak
KÜLTÜR SANAT

Tiyatroseverlere müjde: Devlet Tiyatroları'nın eserleri bakanlığın 'YouTube' kanalından yayınlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için Devlet Tiyatroları'nın 6 eserinin 'YouTube' kanalı üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için 'YouTube' kanalı üzerinden her hafta 1 oyun paylaşılacak. İlki bugün yayınlanan ve 6 hafta sürecek olan paylaşımlarda tiyatroseverler, okuma tiyatrosundan farklı olarak yapılan canlandırmaları da izleme imkanı bulacak.

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  • Yerli klasik oyunların tercih edildiği Devlet Tiyatroları'nın 'Okuma Gösterimleri' projesiyle hayatında daha önce tiyatroya gitmemiş ve turnelerin de ulaşamadığı yerlerdeki kişiler, dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek.

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İlk eser 'Kadın ve Kedi'


Bakanlık, 'YouTube' kanalı üzerinden bugün ilk eser olarak, Behçet Necatigil'in kaleme aldığı 'Kadın ve Kedi' adlı oyunu yayınladı. Her salı 1 oyunun yükleneceği kanalda tiyatroseverler, gelecek hafta da Bilge Karasu’nun 'Sevilmek' adlı eserini izleyebilecek.

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