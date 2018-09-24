Hayat Tombi bu yıl da okulda
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Tombi bu yıl da okulda

İzmir'de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı "Tombi" adlı kedi, yaz tatilinin ardından sınıftaki yerini aldı. Öğrenciler özledikleri kediye kavuşmanın sevinci yaşadı. Öğrencilerinin Tombi'yle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, "Tombi'nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor ve motive ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Tombi sınıftaki öğrenciler tarafından büyük ilgiyle bakılıyor.
Tombi sınıftaki öğrenciler tarafından büyük ilgiyle bakılıyor.

Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine geçen yıl şubat ayında okuldan uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, bu yıl dördüncü sınıfa geçen "sınıf arkadaşlarıyla" okula başladı.

Yaz tatili boyunca öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun baktığı Tombi, İvaşçu'nun yakınını kaybetmesi nedeniyle okula bir hafta gecikmeli geldi. Yeni sınıfına alışmaya çalışan kedi, sıraların arasında gezdi, sınıfta kendi için ayrılan bölümde dinlendi. Ayrı kaldıkları sürede onu özleyen öğrenciler de Tombi'yi severek hasret giderdi.

İvaşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz tatilinde Tombi'yi evinde misafir ettiğini, çocuklarının onu çok özlediğini, sık sık arayarak onu sorduklarını anlattı.

Tombi öğrencilere huzur veriyor

Öğrencilerinin Tombi'yle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İvaşçu, "Tombi'nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor. Tombi sınıfa geldikten sonra onu rahatsız etmemek için sınıfta daha dikkatli davranmaya başladılar. Tombi'nin sınıfta olması onları motive ediyor. Her sabah sınıfa büyük bir keyifle geliyorlar Tombi'yi görecekleri için. Tombi de onlarla olmaktan çok mutlu" diye konuştu.

İvaşçu, Tombi'den sonra çocukların sokak hayvanlarına bakışının değiştiğini dile getirerek, daha önce kedilere dokunamayan, hatta onlara zarar veren bazı öğrencilerinin hayvanlara karşı duyarlılığının geliştiğini söyledi.

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Tombi yeni nesilleri de görecek

Tombi'nin sınıf arkadaşlarının bu yıl ilkokuldan mezun olacağına dikkati çeken İvaşçu, "Ama Tombi ile yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. İvaşçu, Tombi'nin kitap kahramanı olduğuna değinerek şöyle devam etti:

  • "Macera serimiz devam ediyor. 5 kitaplık bir seri olacak. Tombi bu seride fantastik bir kahraman. Mısır'a, uzaya gidiyor, kayıp ormanda geziyor, dedektif olup kayıp sokak hayvanlarını arıyor. Çocuklar için eğlenceli bir seri yaptık. Geliri tamamen sokak hayvanlarına ayrıldı."

Öğrencilerden Tuana Tuntar da tatilde Tombi'yi çok özlediğini anlatarak, "Tombi geçen yıl küçüktü. Güzel oyunlar oynamıştık. Şimdi büyümüş, daha meraklı olmuş. Biz onu çok seviyoruz" dedi.

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