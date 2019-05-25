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Hayat Tombi mezun oldu
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AKTÜEL

Tombi mezun oldu

İzmir’de öğrencilerle birlikte derse giren kedi Tombi, kendisine bakan öğretmenle birlikte yurt dışına gideceği için sınıf arkadaşlarına veda etti. Öğretmen Pınar İvaşcu, cübbe giydirdiği Tombi’ye diplomasını da verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tombi, kendisiyle ilgilenen öğretmen ile birlikte İsviçre'ye gidecek.
Tombi, kendisiyle ilgilenen öğretmen ile birlikte İsviçre'ye gidecek.

İzmir’de bir ilkokulda öğrencilerle birlikte derse giren kedi Tombi’nin kendisine bakan öğretmenle birlikte yurt dışına çıkacak olması, öğrencilerin de mezun olması nedeniyle “okula veda” töreni düzenlendi. Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine geçen yıl şubat ayında okuldan uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, okulların tatil edilmesinin ardından kendisiyle ilgilenen öğretmen Özlem Pınar İvaşçu ile birlikte İsviçre’ye giderek yaşamını orada sürdürecek.

Öğrenciler, veda töreninde sevimli dostlarından ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

TOMBİ İÇİN MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEDİK

Okulda Tombi’yi yalnız bırakmayan 4. sınıf öğrencilerinin de son yılı olması nedeniyle Tombi için veda töreni düzenlendi. Artık Tombi’yle aynı sınıfı paylaşamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan öğrenciler, veda töreninde sevimli dostlarından ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Öğrencilerin Tombi’ye çok alıştığını söyleyen öğretmen İvaşçu “Çocuklar ile Tombi arasında inanılmaz bağ oluştu. Tombi’den önce de onlar çevreye, hayvanlara, doğaya duyarlıydı ama Tombi’den sonra bu duyarlılık arttı. Bu yıl 4. sınıf olduğumuz için biz çocuklarla mezuniyet yapıyoruz. Doğal olarak Tombi de mezun olacak. Onun için de mezuniyet töreni düzenledik. Ben yükseköğrenim için yurt dışına gideceğim. Bu yüzden fiziksel bir ayrılık olacak. Asla duygusal bir ayrılık olmayacak. Ancak bu fiziksel ayrılık hem çocuklara hem bana çok zor geliyor” dedi. Tombi’nin sınıf arkadaşlarından Cemre Kerem, ayrılık nedeniyle kendisini çok kötü hissettiğini, kediyi ve öğretmenini çok sevdiğini ifade etti. Öğrencilerden Muhammet Emir Bayram da gözyaşları içinde duygularını şöyle aktardı: “Tombi’yi çok seviyorduk. Bizim için çok ağır oldu.”

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