Toplumsal atılımları yapay zekaya yaptırmalıyız

Tarımdan tıbba, savunmadan iletişime hayatımızın pek çok alanında yerli ve milli ürünler yabancı muadillerinin yerini almaya devam ediyor. Elbette ki bu durum, teknolojide de böyle. Yerli teknolojilerin hızla ivme kazanması ve günlük hayatımıza dahil olması, hem bir vatandaş olarak ülkemiz adını bizi sevindiriyor hem de global pazarlarda sağladığı başarılar ile ülkemize katma değer sağlıyor. DOF Robotics de bu yerli değerlerimizden biri. Mustafa Mertcan tarafından kurulan DOF Robotics, geliştirdiği yüzde yüz yerli yazılımlarla eğlence sektörü başta olmak üzere robot teknolojilerinde başı çeken isimlerden. Üniversite öğrenciliği döneminden itibaren “Simülatör” alanına ilgi duyan Mertcan, yine lisans eğitimi döneminde bu alanda ilk girişimini gerçekleştirmiş. Mertcan, 2009 senesinde uzun seneler üzerinde çalışmış olduğu ilk simülatörü piyasaya sürmüş. 2011 yılında ise kurduğu şirket, bir girişim olmanın çok ötesinde yurt dışına açılarak kısa süre içinde eğlence endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girmiş. Günümüzde geliştirdiği robot teknolojileri ile başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürünler ihraç eden DOF Robotics’in kurucusu Mustafa Mertcan ile ülkemizin bu alandaki öncü markası olarak öne çıkan DOF Robotics yolculuğunu ve robotik teknolojilerin geleceğini konuştuk.

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Mustafa Mertcan

- Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğunuz DOF Robotics yolculuğu nasıl başladı, şu an nasıl ilerliyor sizlere soralım…

Üç boyutlu hayal kurma ve üretme becerisini çocuk yaşlarda keşfettim diyebilirim. Robotik alana yönelmemin temelinde makineye olan ilgim var. Simülatör yapma fikri ise lise zamanında Tatilya ziyaretim ile başladı. Çocukluğumda üç boyutlu tasarımlar yapınca, meslek lisesinde öğrenim görmek istedim. Simülatör alanına her zaman ilgim vardı. Üniversitede eğitimim sürerken ilk girişimi gerçekleştirdim. Atölyede denemeler yapmaya başladım ve sonunda dünyada bir ilk olarak 6 eksenli eğlence simülatörü yaparak DOF'un hikâyesini başlatmış oldum. Bugüne geldiğimizde DOF Robotics olarak 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimizin %95’ni ihraç ediyoruz. 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede eğlence endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girmeyi başardık. Bir teknoloji şirketi olarak yenilikleri ve sektörü her zaman takip ediyor, canla başla çalışarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı şeyler yapmaya özen gösteriyoruz. Özellikle Amerika’da, Avrupa’da ve Çin’de çok ciddi talep gören ürünler üretiyoruz. İnovasyon ağırlıklı bir iş yapıyoruz, bizi teknolojide farklı kılan da bu. Pazarımızın yüzde 45’i Amerika, yüzde 27’si Asya ve Çin bölgesi.

- Ürünlerinizde içeriği de siz geliştiriyorsunuz. Geliştirdiğiniz içerikler için “yerli içerik” diyebilir miyiz?

Bizler işimize öncelikle yüzde 100 yerli tasarım ve yazılım ile başladık. Daha sonrasında makinelerimizi üretmeye başladık. Günümüz dünyasında yazılım ve tasarım her şey. Makineleri bir araya getirecek parçaları ikincil kaynaklardan temin edebilirsiniz ancak özgün yazılım sahibi olmadığınızda ürünlerinizi farklı kılacak, ileri götürecek tasarım farklarını ortaya koyamazsınız. Yazılım bir başkasına ait olduğunda markanız tam anlamıyla “bağımsız” olamaz. Kurulduğumuz günden bugüne, kendi öz kaynaklarına ve yeteneklerine yaslanan, yerli imkânlarla üretim yapan bir firmayız. Simülatör ve oyunlarda kullanılan yazılımları kendimiz geliştiriyoruz. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alan üretim tesisimizde yazılım geliştirme merkezi ve ürün tasarımları için Ar-Ge kısmı bulunuyor. Bu anlamda bir ekosistem oluşturduk. Yerlilik meselesi şirket olarak oldukça önemsediğimiz bir konu.

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6 Eksenli yatay biçimde konumlandırılmış 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip sektördeki tek ürün olan Hurricane 360 VR, Roller Coaster hissiyatı yaşatan bir simülatör. Yüzde yüz yerli yazılımla üretildi. DOF Robotics olarak kendi yazılımlarını kullanarak simülatörler ve oyunlar geliştiren Dünyada sayılı firmalar arasında yer alıyoruz. Robot teknolojilerinde ileriyi düşleyebilmek için yatırımlarımız devam ediyor.

Robotik teknolojilerde en iyiyi yakalamalıyız

- Mekanik, robotik ve sanal teknolojileri bir araya getirdiğiniz pek çok cihazınız var. Dünya da böyle bir yöne doğru hızla ilerliyor. Robotik teknolojilerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Teknolojinin gelişimi insanlar için şaşırtıcı derecede hızlı olabiliyor. 1950’li yıllarda yalnızca basit hesaplar yapabilen ilk bilgisayarlar üretildiğinde, gazetelerde “Teknolojinin ulaşabileceği en son nokta’’ diye haberler çıkmıştı. Günümüze baktığımızda ise teknolojinin varabileceği noktayı hesaplamakta dahi zorlanıyoruz. Robotik teknolojilerindeki gelişme de diğer her alanda olduğu gibi bu şekilde devam edecektir. Mesela VR gözlükleri 5 sene sonra lens halini alabilir. Belki de ilerleyen süreçte buna bile gerek kalmayabilir. Örneğin, “Dijital Park: Mission Space” isimli bir konseptimizde insanları sadece bir odaya sokuyor ve onlara uzayda bir deneyim yaşatıyoruz. Biz, “Reality” dediğimiz kavramı bu konsept içerisinde kullanıyoruz. Elon Musk’ın firması da kişi başına 150 bin dolar gibi bir bedel ile uzaya insan götürmeyi hedefliyor. Biz ise uzay deneyimini şimdiden insanlarla buluşturmuş durumdayız. Ortaya koyduğumuz bu ürünümüz sayesinde uzaya seyahat etmeyi 10-15 dolar gibi bir fiyata indirebilir ve insanlara uzayı gerçek bir deneyim hissiyle yaşatabilirsiniz. Bana göre bizim için, şu anda olduğu gibi her şey yolunda gidecek. Gelecekle alakalı bilmediğimiz o kadar çok şey var ki… Biz sadece gözlerimizi kapatıp, o teknolojinin içerisinde olabilecek işlere kafamızı yorup, nelere katma değer sağlayabileceğimize nelere destek verebileceğimize odaklanmalıyız. Bizim, “iyiyi” bulmamız lazım. Daha iyi eğitimli insanlar olup, daha fazla sosyalliğe önem verip toplum bilimini geliştirecek atılımları yapay zekâya yaptırmamız lazım.