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Hayat Toy klibinde rol alan dansçılardan Mabel Matize tepki 55 saat aç-susuz çalıştırıldık
KÜLTÜR SANAT

'Toy' klibinde rol alan dansçılardan Mabel Matiz'e tepki: 55 saat aç-susuz çalıştırıldık

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Toy' isimli şarkısının klip çekimlerinde rol alan dansçıların insan dışı koşullarda çalıştırıldıklarını iddia etmesi gündeme bomba gibi düştü. 40 derece sıcak havada 55 saat aç-susuz çalıştıklarını iddia eden çalışanların açıklamalarının ardından Matiz'den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, "Yaşanan sıkıntı, yönetimin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştıkları organizasyon firmasının, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mabel Matiz'in klibinde oynayan dansçılar, insanlık dışı koşullarda çalıştığını iddia etti.
Mabel Matiz'in klibinde oynayan dansçılar, insanlık dışı koşullarda çalıştığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde 'Toy' isimli yeni şarkısını yayınlayan Mabel Matiz'in dans ekibi sosyal medyadan isyan etti. Antalya'daki Kayaköy ve Patara'da çekilen klip boyunca aç ve susuz kaldıklarını açıklayan ekip, "Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi. Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk" ifadelerini kullandı. Olay yaratan iddiaların ardından ünlü şarkıcı açıklama yaptı.

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"Gerçeği yansıtmamaktadır"

Sosyal medyaya yansıyanşarın gerçeği yansıtmadığını belirten Matiz, "Birkaç gündür sosyal medyada gündeme gelen, “TOY” video klibinin çekim aşamasında yaşanan aksaklıklar ve sorunlarla ilgili Mabel Matiz’in şahsına yönelik yapılan söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan sıkıntı, yönetimin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştıkları organizasyon firmasının, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır. Bu durumun Mabel Matiz’in şahsıyla ilgisi olmamakla birlikte; kendisi de yaşanılan bu sıkıntıdan duyduğu üzüntüsünü siz basın mensuplarıyla paylaşmak ister." ifadelerini kullandı.

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