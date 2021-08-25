Hayat Trabzonda aşı karşıtı ve kararsızlara yönelik ikna çalışmaları sürüyor
AKTÜEL

Trabzon'da aşı karşıtı ve kararsızlara yönelik ikna çalışmaları sürüyor

Yeni tip koronavirüs risk haritasında "mavi" kategoriye geçen Trabzon'da, toplumsal bağışıklığın daha da artırılması için aşılama çalışmalarında ikna sürecine hız verildi.

Haber Merkezi AA
Trabzonda aşı karşıtı ve kararsızlara yönelik ikna çalışmaları sürüyor
Trabzon'da ikinci doz aşısını yaptırmayanların sayısı 38 bin.

İl Sağlık Müdürlüğünün sahada görevli sağlık ekiplerince çeşitli meslek gruplarında çalışanların yanı sıra yaşlı ve evinden çıkamayan kişilerin aşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlk doz aşısını olmasına karşın 2'nci doz aşısını yaptırmayan 38 bin kişinin bulunduğu kentte, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, vatandaşları telefonla aranarak aşı olmaları konusunda ikna çalışması yürütüyor.

Usta, pandemi sürecinde aşılama çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Hastanede oksijene bağlı yaşayan koronavirüs hastası: Çok pişmanım keşke aşı olsaydım
KORONAVİRÜS
Hastanede oksijene bağlı yaşayan koronavirüs hastası: Çok pişmanım keşke aşı olsaydım

İKNA ÇALIŞMALARINA DA KATILIYOR

Henüz aşı olmayan ya da ikinci doz için başvuruda bulunmayanların ikna edilebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Usta, Beşikdüzü ilçesinde ikinci doz aşısını olmayan bir kişiyi arayarak ikna çalışması yaptığını belirtti. Görüşmeyi olumlu şekilde sonlandırmalarının yanı sıra aynı kişinin ailesinden iki kişiyi de ikna ettiğini dile getiren Usta, "Beşikdüzü ilçesinde yaşayan E.D. ile yaptığım görüşme sonucunda bir sonraki gün ikinci doz aşısını olduğu bilgisini aldık. Ayrıca bu kişi, hiç aşı olmayan kardeşi ve kardeşinin eşini de birinci doz aşı olmaya ikna etti. Bu kişiler aşılarını Beşikdüzü Toplum Sağlığı Merkezi'nde oldular." diye konuştu.

Ankara'da üretilen koronavirüse karşı sprey ilaç için geri sayım başladı: Aralık ayında kullanıma sunulması planlanıyor
KORONAVİRÜS
Ankara'da üretilen koronavirüse karşı sprey ilaç için geri sayım başladı: Aralık ayında kullanıma sunulması planlanıyor

Dün itibarıyla öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu
KORONAVİRÜS
Dün itibarıyla öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu

Kenan Doğulu'dan koronavirüs açıklaması: Pozitif olduğu halde konser verdiği iddia ediliyordu
HAYAT
Kenan Doğulu'dan koronavirüs açıklaması: Pozitif olduğu halde konser verdiği iddia ediliyordu
Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.