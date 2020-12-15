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Hayat Trabzonlu bakkal 20 sokak hayvanına gözü gibi bakıyor
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Trabzonlu bakkal 20 sokak hayvanına gözü gibi bakıyor

Trabzonlu bakkal 20 sokak hayvanına gözü gibi bakıyor

Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan ve bakkal işleten 59 yaşındaki Ali Rıza Sümer, 20 sokak hayvanına bakıyor. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sokakta aç ve susuz kalan hayvanları unutmayan Sümer, 'Bu hayvanlar dilsiz, onlara kötü davrananlar ahirette hesap verecek. Vatandaşlar olarak hayvanlara merhamet etmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Trabzon Of'un Cumapazarı Mahallesi’nde bakkal işleten Ali Rıza Sümer.
Trabzon Of'un Cumapazarı Mahallesi’nde bakkal işleten Ali Rıza Sümer.

Trabzon Of'un Cumapazarı Mahallesi’nde bakkal işleten Ali Rıza Sümer, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sokaklarda aç ve susuz kalan hayvanların bakımını yapıyor. Dükkanının önünde 20’ye yakın kedi ve köpek için yatacak yer yapan Sümer, herkesin sokak hayvanlarına kucak açması gerektiğini söyledi.

Hayvanların sokaklarda bakımsız kaldıklarını ifade eden Sümer, “Onlar da can taşıyor. Bu hayvanlar dilsiz, onlara kötü davrananlar ahirette hesap verecek. Vatandaşlar olarak hayvanlara merhamet etmeliyiz. Kötü davranmamalıyız. Barınakları yok, yiyecekleri yok” dedi.

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Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor: Onlar benim hayat arkadaşım
FOTOĞRAF 6
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Arnavutköy Bolluca Mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Ustabaş emekli olduktan sonra kendisini sokakta kalan hayvanlara adadı. Emekli olduğu günden beri mahallesinde bulunan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Ustabaş, emekli maaşının büyük çoğunluğunu da kendisine hayat arkadaşı olmuş sokak hayvanları için harcıyor. Mahallede bulunan boş bir alana kendi imkanları ile kulübeler yapan Ustabaş, sokaklara atılmış köpeklere bakıyor. Mahallede Mustafa dayı olarak bilinen Mustafa Ustabaş, hayvanların ihtiyaçlarını gideriyor ve isteyenlere sahiplendiriyor.
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Artık 63 yaşına geldiğini ve pandemiden dolayı da çok sık dışarı çıkamadığını ifade eden Mustafa Ustabaş, “Ben yaklaşık 3-4 senedir sokak hayvanları ile ilgileniyorum. Şu anda pandemi olduğu için ben bazen evden çıkamıyorum ve bu hayvanlar aç kalıyorlar artık eskisi kadar ilgilenemiyorum yaşlandım. Yemek bulmakta da çok zorlanıyorum onlar için mama bulmam gerekiyor ama bulamıyorum artık. Evlerden atılmış sokaklara bırakılmış köpekler bunların hepsi onlar benim adeta hayat arkadaşım oldu ben burada bir sürü köpeğe de bakmak isterim ama artık gücüm yetmiyor” ifadelerini kullandı.
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Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor: Onlar benim hayat arkadaşım
Arnavutköy'de yaşayan Mustafa Ustabaş, hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı. 63 yaşındaki Ustabaş, yıllardır emekli maaşının büyük çoğunluğunu dışarıya atılmış ve terk edilmiş sokak hayvanları için harcıyor.


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