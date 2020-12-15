Trabzonlu bakkal 20 sokak hayvanına gözü gibi bakıyor

Artık 63 yaşına geldiğini ve pandemiden dolayı da çok sık dışarı çıkamadığını ifade eden Mustafa Ustabaş, “Ben yaklaşık 3-4 senedir sokak hayvanları ile ilgileniyorum. Şu anda pandemi olduğu için ben bazen evden çıkamıyorum ve bu hayvanlar aç kalıyorlar artık eskisi kadar ilgilenemiyorum yaşlandım. Yemek bulmakta da çok zorlanıyorum onlar için mama bulmam gerekiyor ama bulamıyorum artık. Evlerden atılmış sokaklara bırakılmış köpekler bunların hepsi onlar benim adeta hayat arkadaşım oldu ben burada bir sürü köpeğe de bakmak isterim ama artık gücüm yetmiyor” ifadelerini kullandı.