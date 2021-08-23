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Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile gülümseten diyaloğu: Atayrum onu denize yine geliy

Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin’in ağına takılan köpekbalıkları ile diyaloğu güldürdü. Sürekli aynı balığın ağına takıldığını söyleyen Erçin'in ''Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme. Nedir bu sardınız bizim Karadeniz’i? Dur fenaluk yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Haber Merkezi İHA
Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile gülümseten diyaloğu: Atayrum onu denize yine geliy
Ali Osman Erçin, ağına takılan balığı her seferinde denize geri bırakıyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, teknesi ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi. Bir süre sonra ağını denizden kaldırmaya başlayan Erçin, köpekbalığının ağa takıldığını fark etti. Köpekbalığını teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpekbalığını kurtararak tekrar denize bıraktı. Ağını çekmeye devam ederken tekrar köpekbalığının takıldığını gören Erçin bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı. O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpekbalığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı. Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçı, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz’i. Dur fenaluk yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, köpekbalığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, "Köpekbalığı yiyecek bizi. Ben sana gelme dedim. Koçum benim bir daha gelirsen tavana kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir hiç darılıp gücenme. Ne burun var sende aynı benzedi büyükbabamın burnuna. Sen yine geldin mi. Ben sana geçen gün demedim mi bizim ağa gelme. Özledin mi beni. Senin için bana bir daha gelirse sakın denize atma onu güzel yeniyor. Ne diyorsun yiyim mi seni. Seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Dediler senin için öldü, dedim ölmedi efsane geri döndü. Atıyım seni denize ama gelme. Bitsin aramızda samimiyetlik. Yüzde git oğlum daha gelme sakın" şeklindeki diyalogu binlerce beğeni aldı.

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'FARKLI BİR İLİŞKİMİZ VAR'

Köpekbalıklarını tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, “Bu sene köpek balıkları biraz fazla galiba. İşin komik tarafı her akşam en az 3-4 tane ağlarımıza denk gelmesi. Onlar geldikçe ben bırakıyorum en son artık yeter daha gelmeyin dedim biraz komik olmaya başladı. Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı. Bu durumu arkadaşlarım kameraya aldı bizde sosyal medyadan paylaştık. Bizde gerçekten çok güldük. Dolayısıyla paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti bizi sevenler olsun. Dışarıdan çok güzel yorumlar aldık. Karadeniz balıkçısı olarak gerçekten bizi çok gururlandıran yorumlarda aldık. Geri bıraktığımız için çok teşekkürler aldık. Sonuçta yemediğimiz bir balık çeşidi. Aramızda güzel bir muhabbet oldu balıkçılık onların sayesinde güzel geçti" dedi.
BALIĞA KALEMLE İŞARET KOYDU
10 gün boyunca her ağına köpekbalığı takıldığını vurgulayan Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için ’artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git’ dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımız iş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpekbalığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpekbalığına Karadeniz’de hiç rastlamadım. Sadece ağlara takılırsa ağlara zarar verir onun dışında bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim" ifadelerini kullandı.

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Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
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Türkiye'de bazı illerde yapılan denetimlerde, bazı balıkçı tezgahlarındaki bayat balıkların mor ve mavi ışık yansıtılarak, taze gibi satıldığının belirlenmesi, tüketicileri endişelendirdi.
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Karadenizli balıkçılar, taze balığı anlamanın yöntemlerini açıkladı, uyarılarda bulundu.
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Trabzonlu balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, taze balığın rengi, gözü ve solungaçlarının kırmızılığından anlaşılacağını belirterek, “Taze balık parlar. Taze balığın gözü lens takmış gibi canlı olur. Mavi ışık biraz daha sönük olduğu için vatandaşın kafası karışabiliyor. 'Taze' diye gördüğü balıklar, ışığın altından alındığı zaman gün ışığında bakıldığında ister istemez değişkenlik görülüyor. Balıklar için en uygunu beyaz ışıktır diye konuştu.
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Balıkçı Zekeriya Denizer ise “Taze balığın gözleri parlak olacak. Eti dışa doğru bombeli olacak. Bayat balığın derisi gergin olmaz. Derisini kırışık gördüğümüz zaman bayat olduğunu anlayabiliyoruz. Mor ışık tabi ki balığı parlak gösterdiği için bayat balık tezgahlarda taze olarak görünüyor. Biraz da kandırmaca gibi oluyor. Aşırı derecede bayat olan balık mor ışığın altında taze olarak görülebiliyor dedi.
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Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Samsun da balıkların taze olduğunu anlamak için birçok yöntem olduğunu belirterek, “İnsanlarımız zekice bazı yöntemler kullanıyorlar. Bunlardan biri de ışık oyunları. Işık kukla oyunlarında olduğu gibi balıkta da var. Maviydi, kırmızıydı değişik renklerdeki ışıklar balıklara yansıtıldığı zaman tüketici bu balığın daha canlı daha, denizden yeni çıkmış gibi görebiliyor. Böyle bir yanılsama söz konusu olabiliyor. Balığın taze olduğunu anlamamız için solungaçlarının parlak, kırmızı renkte, derisinin üzerindeki o mukoza dediğimiz kaygan sümüksü yapının daha kaygan olması lazım. Balığın derisine dokunduğumuz zaman o dokunduğumuz kısmın orada kalmaması, iz yapmaması yani sert ve diri olması gerekir. Ama işte bu özellikleri tam tespit edilememesi için ülkemizin birçok yerinde ışık tutmak, daha farklı açılardan balığı suyla yıkamak, bunlar zaten çok zararlı şeyler değil ama dikkat etmek lazım diye konuştu.
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Türkiye'de bazı balıkçı tezgahlarında bayat balıkların mor ve mavi ışık yansıtılarak, taze gibi satıldığının belirlenmesi, tüketicileri endişelendirdi. Karadenizli balıkçılar, taze balığın gözlerinin parlak, etinin ise dışa doğru bombeli olacağını belirterek, bayat balığın derisinin gergin olamayacağını söyledi.


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