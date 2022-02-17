Hayat Trabzonlu Sanatçı Sedat Keskinden yeni single Çise
KÜLTÜR SANAT

Trabzonlu Sanatçı Sedat Keskin’den yeni single: ‘Çise’

Trabzonlu sevilen sanatçı Sedat Keskin yeni single çalışması ‘Çise’ ile müzik piyasasını sallayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonlu Sanatçı Sedat Keskin’den yeni single: ‘Çise’
Sedat Keskin.

Daha önce yaptığı ‘Kör Olsun’ ve ‘Aramazsan Arama’ parçaları ile milyonlarca izleyiciye ulaşarak gönüllerde taht kuran Keskin, 3 yıl aradan sonra yeni çalışması ‘Çise’ ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

15 Şubat 2022 saat 18:00’de sevenleri ile buluşacak olan ‘Çise’nin Sanat yönetmenliğini Tahsin Terzi, aranjesini ise İmera Sanat’tan Yıldıray Yanlı yaptı. ‘Çise’ye çekilen klibinyönetmenliğini Seyithan Kartal üstlenirken, bir başka sevilen isim Ekin Uzunlar Kemençesi ile destek verdi.

Sedat Keskin, yeni çalışması ile ilgili olarak “Önceki albümümüzde yer alan ‘Aramazsan arama’ ve ‘Kör Olsun’şarkılarına çok büyük ilgi olmuştu. Onların gerisinde kalmayacak bir şarkı olduğuna inanıyorum.” dedi.

Sedat Keskin Kimdir?

  • Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde 1990’da dünyaya geldi. Müzik hayatına İlkokul yıllarında 23 Nisan törenlerinde şarkı söyleyerek başladı. 2011 Yılında profesyonel olarak albüm yaptı. Şuana kadar 2 albüm 7 singleı olan Sedat Keskin evli ve bir çocuk babasıdır.
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