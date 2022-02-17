Trabzonlu Sanatçı Sedat Keskin’den yeni single: ‘Çise’

Daha önce yaptığı ‘Kör Olsun’ ve ‘Aramazsan Arama’ parçaları ile milyonlarca izleyiciye ulaşarak gönüllerde taht kuran Keskin, 3 yıl aradan sonra yeni çalışması ‘Çise’ ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

15 Şubat 2022 saat 18:00’de sevenleri ile buluşacak olan ‘Çise’nin Sanat yönetmenliğini Tahsin Terzi, aranjesini ise İmera Sanat’tan Yıldıray Yanlı yaptı. ‘Çise’ye çekilen klibinyönetmenliğini Seyithan Kartal üstlenirken, bir başka sevilen isim Ekin Uzunlar Kemençesi ile destek verdi.

Sedat Keskin, yeni çalışması ile ilgili olarak “Önceki albümümüzde yer alan ‘Aramazsan arama’ ve ‘Kör Olsun’şarkılarına çok büyük ilgi olmuştu. Onların gerisinde kalmayacak bir şarkı olduğuna inanıyorum.” dedi.

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Sedat Keskin Kimdir?