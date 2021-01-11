Hayat Trabzonlular deli bal yiyince hastanelik oldu
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Trabzonlular ‘deli bal’ yiyince hastanelik oldu

Trabzonlular ‘deli bal’ yiyince hastanelik oldu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yörede ‘deli bal’ olarak bilinen baldan yiyen 60 yaşındaki Alaattin Demirci ile 42 yaşındaki Muhammet Özkan, rahatsızlanınca hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Deli baldan yiyen işçiler mide bulantısı ve baş dönmesi ile hastaneye kaldırıldı.
Deli baldan yiyen işçiler mide bulantısı ve baş dönmesi ile hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallenin yüksek kesimindeki ormanda çalışma yürüten Alaattin Demirci ile Muhammet Özkan, öğle yemeği arasında nerden temin ettikleri henüz bilinmeyen ve yörede ‘deli bal’ olarak bilinen baldan yedi. Özkan ve Demirci’de, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri görülmeye başlandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özkan ve Demirci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkan ve Demirci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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DELİ BAL NEDİR?

Deli bal, arıların beyaz ormangülü ve Kafkas ormangülü çiçeklerinden elde ettiği, halk arasında 'bal tutması' denilen olaya (deli bal zehirlemesi) sebep olan arı ürünü. Halk arasında 'tutan bal' da denilir. Ormangülleri türleri, Türkiye'de Karadeniz ikliminin görüldüğü deniz seviyesinde 3000 metre yüksekliğe kadar olan bölgelerde yetişir. Deniz seviyesinde mayıs ayında açan çiçekler yüksek alanlarda yaz süresince açıktır. Dalı, yaprakları, çiçekleri de zehirli olan bitkiye halk arasında kuzu katili, dana katili de denilmektedir. Deli balı alışkın olmayan kişilerin az miktarda tüketmeleri bile sağlık sorunları oluşmasına neden olmaktadır. Avrupa'da doktor gözetiminde tansiyon düşürücü olarak kullanılmaktadır.

DELİ BAL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Acı balın içinde yer alan grayanotoksin maddesi zehirlenmeye neden olmaktadır. Belirtileri şunlardır; kalp ritmi bozukluğu, boğazda yanma, deride ve gözde kızarma, bulantı, kusma, ağız ve burunda kaşınma, tükürükte artış, bulanık görme veya geçici körlük, baş ağrısı ve dönmesi, ishal, tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı. Bir kaşık bal tüketilmesiyle genellikle 1-1,5 saat içinde etkileri görülmeye başlanır.

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