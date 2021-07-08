Hayat Trafik kazasında yaralanan köpek gece yarısı tedavi için İstanbula götürüldü
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Trafik kazasında yaralanan köpek gece yarısı tedavi için İstanbul’a götürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan bir köpek, İstanbul’dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için gece yarısı İstanbul’a götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Trafik kazasında yaralanan köpek gece yarısı tedavi için İstanbul’a götürüldü
Trafik kazasında yaralanan köpek gece yarısı tedavi için götürüldü.

İhbarı alır almaz yola çıktıklarını belirten SOHAYKO derneği görevlisi Taner Yılmaz, "İhbar üzerine 6 saatte Emet ilçemize geldik. Hiç mola vermeden hemen yola çıkıyoruz. Köpeğimizin tedavisini yapacağız. Dernek Başkanımız Yasin Yılmaz’a yaralı köpeğimizi tedavisi için hemen teslim edeceğiz" dedi.

'ÇARPTIĞINIZ HAYVANLARI VETERİNERE GÖTÜRÜN'

Yaralı köpeğin Hisarcık ilçesi Dereköy köyünden geldiğini belirten Emetli hayvansever vatandaş Elif Yıldız Nasuhoğu, "Trafik kazasında 1 tane köpeğimiz yaralandığı ihbarı bize geldi. Emet Kaymakamlığı vasıtası ile Hisarcık Kaymakamlığı ile irtibata geçtik. Hisarcık Kaymakamlığı köpeği bize Emet’e gönderdi. Biz İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlilerine haber verdik. Onlar geldiler ve gece yarısı teslim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanları çarptıkları sokak hayvanları için duyarlı olmaya davet ediyorum. Çok acı çekiyorlar. En azından çarptıklarında alıp veterinere götürsünler’’ dedi.

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