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Hayat

Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

Sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, röportaj esnasında bir vatandaşa "Amca git işine" dediği için kendisini eleştiren genç kadın gazeteci adayına skandal sözler sarf etti. Genç kadına ahlak dışı sözlerle cevap veren Kocabıyık, "Seçil ağlama, gel yanımda iş vereyim sana. Seni ağlatacağım ama iş işten geçmiş olacak" dedi.

11:40 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, kendisini eleştiren gazeteci adayına skandal ifadelerle cevap verdi.

Sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, kendisini eleştiren gazeteci adayına skandal ifadelerle cevap verdi.

Youtube kanalında yayınladığı sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, kendisini eleştiren genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler sarf etti.

Kocabıyık, röportaj esnasında bir vatandaşa
"Amca git işine"
dediği anları Twitter hesabından paylaştı.

Gazeteci adayı tepki gösterdi

Kocabıyık'ın bu paylaşımına tepki gösteren kadın gazeteci adayı, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci olmak için 4 sene okudum, stajyer diye de aylarca ezildim. Her yerde çabaladım, didindim... Sonuç, eline mikrofon alıp Youtube kanalı açan ve daha Türkçe konuşmayı bilmeyenler basın çalışanı gibi gazetecilik yapmaya başladı..."

Genç kadına ahlak dışı ifadelerle cevap verdi

Kocabıyık, Seçil Balık isimli gazeteci adayının tepkisi üzerine ahlak dışı ifadeler kullanarak şu sözlerle cevap verdi:

"Seçil ağlama gel yanımda iş vereyim sana.", "Seçil seni ağlatacağım ama iş iten geçmiş olacak", "Seni ağlatacağım Seçil"


#Arif Kocabıyık
#Youtube
#Twitter
11 dakika önce
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Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
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