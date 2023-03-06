Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

"Gazeteci olmak için 4 sene okudum, stajyer diye de aylarca ezildim. Her yerde çabaladım, didindim... Sonuç, eline mikrofon alıp Youtube kanalı açan ve daha Türkçe konuşmayı bilmeyenler basın çalışanı gibi gazetecilik yapmaya başladı..."