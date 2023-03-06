Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler

Sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, kendisini eleştiren gazeteci adayına skandal ifadelerle cevap verdi.
Youtube kanalında yayınladığı sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya troll'ü Arif Kocabıyık, kendisini eleştiren genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler sarf etti.
Gazeteci adayı tepki gösterdi
Kocabıyık'ın bu paylaşımına tepki gösteren kadın gazeteci adayı, şu ifadeleri kullandı:
Genç kadına ahlak dışı ifadelerle cevap verdi
Kocabıyık, Seçil Balık isimli gazeteci adayının tepkisi üzerine ahlak dışı ifadeler kullanarak şu sözlerle cevap verdi: