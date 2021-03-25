Hayat TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasına "Güzel Türkçe" kategorisi eklendi
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TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na "Güzel Türkçe" kategorisi eklendi

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na "Güzel Türkçe" kategorisi eklendi

Yeni eklenen kategoriyle Türkçe'nin doğru kullanımını teşvik eden, etkili kullanımına katkıda bulunan ve bu konuda duyarlılığı artırmayı hedefleyen eserlere özel ödül verilecek

Haber Merkezi AA
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasına Güzel Türkçe kategorisi eklendi
2019 yılında düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'ndan bir görüntü.

TRT'nin bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Güzel Türkçe" kategorisi eklendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk dili ve kültürünün en önemli isimlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde ülke genelinde "Dünya Dili Türkçe" adı altında birçok etkinlik düzenlenecek.

Gençlerin bu özel yıla ve Türkçeye katkı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla TRT tarafından düzenlenen Geleceğin İletişimciler Yarışması'na "Güzel Türkçe" kategorisi eklendi.

"Radyo Yayıncılığı", "Televizyon Yayıncılığı", "Haber Yayıncılığı" ve "Dijital Yayıncılık" ana kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmaya bu yıl öğrenciler, "Güzel Türkçe" kategorisinde hazırladıkları eserlerle de katılabilecek.

Yeni eklenen kategoriyle Türkçe'nin doğru kullanımını teşvik eden, etkili kullanımına katkıda bulunan ve bu konuda duyarlılığı artırmayı hedefleyen eserlere özel ödül verilecek.

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BİRİNCİYE 10 BİN LİRA ÖDÜL

Öğrenciler "Güzel Türkçe" kategorisine, ana teması Türkçeyi doğru ve etkili kullanmak olan bir internet sitesi, sosyal medya hesabı, dijital kampanya, podcast ya da dijital video içeriği formatlarından biriyle katılabilecek. Diğer kategorilerde olduğu gibi bu kategoride de birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 6 bin TL para ödülü ve ayrıca ödül heykeli verilecek.

Ön lisans ve lisans öğrenimi gören, 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu üniversite öğrencileri, 30 Haziran'a kadar kadar "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresi üzerinden yarışmaya başvuru yapabilecek.

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