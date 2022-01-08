TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in    Hatay özel gösterimi gerçekleştirildi

Vizyona girdiği bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi dönemindeki en büyük gişeyi yapan Türk filmi olan TRT ortak yapımı “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”in Hatay özel gösterimi Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Filmin Hatay özel gösterimine Hatay Valisi Rahmi Doğan, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT Sinemalar Müdürü Faruk Güven, Başçavuş Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik, kardeşleri Arif Gedik, Neriman Kaya, oyuncular Rahman Beşel (Eren Bülbül), Emir Çiçek (Hasan Bülbül), Kemal Balibas (Fethi Sekin) ve senarist Mert Dikmen katıldı.

“TRT yönetimine, ekibine şükranlarımı sunuyorum”

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Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, bu toprakların şehit kanlarıyla vatan yapılmış bir toprak olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu:

“Ecdada, şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. TRT büyük bir aile, milli ve manevi değerlerimizi ön plana çıkarmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Filmleri destekliyor. Ben bu filmden dolayı da TRT yönetimine, ekibine şükranlarımı sunuyorum. Sanatçılara bu filmde göstermiş oldukları gayretten dolayı filmle özdeş tutmuş olmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tabii burada en büyüklük Ferhat Başçavuş'un şehidimizin annesinde. O metanetle dimdik duruyor. Hiçbir zaman başını yere eğmedi. Ben tekrar Türk milleti adına tüm şehitlerimizin yakınlarına, annelerine, babalarına şükranlarımı sunuyorum. TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu ilimizde yapmış olmalarından dolayı.”

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“Bu toprakların kahraman yiğitlerinin hikayelerini beyaz perdeye aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik ile tüm şehit ailesine selamlarını ve sevgilerini ileterek konuşmasına başlayan TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki

Varsın Eren filminin özel gösterimi için Hatay’da olduklarını belirtti. Filmin, Hatay’ın yiğit evladı Ferhat Astsubay ile yine Karadeniz'in yiğit delikanlısı Eren Bülbül'ün kesişme noktasını hikâye edindiğini ifade eden Keleş şu şekilde konuştu:

“Bu toprakların cesur kahraman yiğitlerinin hikayelerini beyaz perdeye aktarmanın mutluluğunu yaşamış oluyoruz. Bu bağlamda bugün Hatay'da olmak çok anlamlı. Bu kahramanlardan birisi Ferhat Gedik astsubayımızın ailesi için aslında burada özel bir gösterim gerçekleştiriyoruz. TRT, bu bağlamda hem Ferhat Gedik hem Eren Bülbül'ün destansı duruşlarını tüm Türkiye'yle birlikte on ülkeyle paylaşıyor. Şu anda Türkiye ve dünyanın diğer on ülkesinde toplam bin salonda gösterimde. Bu bağlamda da bugün biz Hatay'da bu özel gösterimi yapmaktan TRT adına mutluyuz. Ve sayın valimize de teşekkür ediyorum. Yine astsubayımızın Ferhat Gedik'in annesi, kıymetli aileleri de burada beraberler. Onlara da teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

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Pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi

Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü tüm Türkiye’de 800 sinema salonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Ocak Çarşamba günü Belçika’da, 6 Ocak Perşembe günü ise Azerbaycan’da vizyona giren film sinemaseverlerden tam not aldı. Tüm Türkiye’de vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran, yurt dışında da yine büyük yankı uyandıran film, pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.