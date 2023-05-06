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TRT World’den küresel iklim değişikliğine yönelik dev yapım: Değişimin Tohumları

Küresel iklim değişikliği hakkında Türkiye’deki gelişmeler ve global düzeyde öncü olan uygulamalar TRT World’ün hazırladığı özel bir belgeselle ekranlara geliyor. Belgesel çekimleri için Türkiye’ye getirilen dünyaca ünlü aktör Adrian Grenier’in sunduğu “Seeds of Change” (Değişimin Tohumları) bu akşam saat 18.00’de TRT World’de ekranlara gelecek.

15:33 . 6/05/2023 Saturday
Yeni Şafak
Adrian Grenier

Adrian Grenier

193 ülkeye aynı anda yayın yapan Türkiye’nin ilk uluslararası İngilizce haber kanalı TRT World, global bir belgesel prodüksiyonuna daha imza attı. İklim değişikliği ve dünyaya etkilerini aktaracak olan belgeselin sunuculuğunu Hollywood’un ünlü oyuncu ismi Adrian Grenier, yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen Susan Gray yapıyor.


Sosyal medya hesabından belgeselin bu akşam yayınlanacağını duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT World küresel iklim değişikliği sorunuyla mücadelede Türkiye’nin attığı yenilikçi ve sürdürülebilir adımların yer aldığı yepyeni bir belgeselle geliyor. Ödüllü yönetmen Susan Gray'in yönettiği ve ünlü aktör Adrian Grenier’in sunduğu Seeds of Change 18.00’de TRT World’de,” ifadelerini kullandı.


İklim sorunlarıyla mücadeledeki en iyi uygulamalar bu belgeselde

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede değişimin temellerinin nasıl anlatıldığını anlatan uzun metraj belgeselde Türkiye’nin yenilikçi yaklaşımları da geniş bir şekilde ele alındı. Belgesel küresel iklim değişikliği ile ilgili farkındalık oluşturmayı hedefliyor, gerçekleştirilen projeleri ve dünyadaki uygulamaları anlatıyor.


Dünyanın dört bir yanından sorunlar ve çözümler ile birlikte konunun uzmanlarının sahada bizzat çalışmalarını takip eden belgesel, uzun metraj olarak çekimlerine devam ediyor. Yapım, iklim değişikliğinden kaynaklanan aksaklıkların farklı coğrafyalardaki görünümü ile bu sorunlardan kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilmiş uyum çözümlerini işleyecek. Tanınmış uzmanlar ile “farkındalık” misyonu taşıyan belgeselde iklim sorunları ile mücadeledeki en iyi uygulamaların da ele alınması planlanıyor.


“Sıfır Atık” projesi de yapımda yer alıyor

Belgesel filmin başlıca konuları arasında en acil çevre sorunları olan ısı, su kaynaklarının azalması, gıda güvenliği ve atık yönetimi var. Belgeselde; çiftçilerden sanatçılara, sporculardan çevre aktivistlerine kadar farklı prensiplerde yetişen kişiler ile görüşmeler de yer alıyor. Yapımın ilgi çeken bir unsuru da başta Türkiye’de Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi olmak üzere Türkiye'nin ortaya koyduğu son derece önemli, pratik, yaratıcı, çözümlere geniş yer vermesi.


İki bölüm halinde ekrana gelecek olan belgeselin ilk bölümü bu akşam saat 18.00’de TRT World’de izleyicilerle buluşurken, belgeselin ikinci bölümü ise 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de TRT World ekranlarında olacak.


Tanıtım filmi, kamera arkası görüntüleri ve görsellerin yer aldığı link:

https://we.tl/t-THf4HxrxQW


#TRT World
#Adrian Grenier
#Seeds of Change
#Değişimin Tohumları
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