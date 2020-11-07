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Hayat TRTnin sevilen dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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​TRT'nin sevilen dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TRT'nin sevilen dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda, oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın yanı sıra 38 set çalışanı koronavirüse yakalandı. Bu gelişme üzerine çekimlere ara verildi.

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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tv100'ün haberine göre; Eskişehir'de çekilen TRT'nin Gönül Dağı dizi setinden gelen haber şoke etti. Köprü Film imzalı dizinin setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı.

Oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın da test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine hemen çekimlere ara verildi.

Gönül Dağı, her cumartesi 20.00'de TRT ekranlarında.

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