TRT'nin yeni dizisi Al Sancak izleyiciden büyük ilgi gördü: Eşi benzeri olmayan bir proje

“İçinde bulunduğumuz proje, ülkemizi temsil ediyor. Çok uzun zamandır bu kapsamda bir proje yapılmamıştı. Çok büyük bir prodüksiyonumuz var, denizaltılara giriyoruz, helikopterlerden çıkıyoruz. Bunlar bize hem heyecan veriyor hem de gurur veriyor. Aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor. ‘Birileri var’ diyoruz, aslında gerçekten bunları yapan birileri var. Biz de onları temsil ediyoruz. Sorumluluğu çok yükse bir iş, hepimiz de bunun farkındayız. Takım olmanın, birlik olmanın ne demek olduğunu anlıyoruz. İnşallah bir olmanın ne demek olduğunu izleyicilerimize göstereceğiz. “ dedi. Hayatı boyunca asla parayla satın alamayacağı şeyler öğrendiğini söyleyen Düzey, tecrübe edinmenin önemini vurguladı. Düzey, “Denizaltıyla denizin dibine giriyoruz, helikoptere biniyoruz. Bunu kaç kişi yapmıştır hayatında? Bu proje, kişiliğime ve karakterime çok şey kattı. Bu projede olduğum için çok mutluyum.”