TRT'nin yeni dizisi Al Sancak izleyiciden büyük ilgi gördü: Eşi benzeri olmayan bir proje

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‘Al Sancak’ın başarılı oyuncuları diziyle ilgili açıklamalar
TRT'nin yeni dizisi Al Sancak, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Sezonun en iddialı yapımı ‘Al Sancak’ın oyuncuları R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, Melih Özdoğan ve Murat İnce samimi açıklamalarda bulundu.
Al Sancak’ta Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu karakterine hayat veren Emre Dinler, “Kahraman Türk askerlerini en iyi şekilde yansıtabilmek için aylardır çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Onların verdiği mücadeleleri en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz.” dedi. Askerlik yapmış biri olmasına rağmen daha önce hiç görmediği eğitimlerden geçtiğini söyleyen Dinler, “Emekli SAT Komandosu Bülent Kuru bizi sıkı bir eğitime aldı. Ekiple beraber 3 aydır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Arkadaşlık, dostluk, birlikte hareket etmek ne demek öğreniyoruz. Her şeyimiz ortak. Bunun da ekrana yansıdığını düşünüyoruz. Yaptığımız işin zorluğunun farkındayız. Buna göre hareket ediyoruz.” dedi.
Dizinin Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir’i Melih Özdoğan, eğitim sürecinin zorlu geçtiğini söyledi. Askeri bir personeli canlandırmanın da zor olduğunu ve büyük sorumluluklar barındırdığını ifade etti. “Onları içselleştirmeye başladık. Elimizden geldiğince en iyi şekilde canlandırmaya çalışıyoruz. Bize gelen tepkiler de çok olumlu, çok samimi.” dedi.
Yönetmenliğini Can Emre’nin yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali üstlenirken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor.
Enerji krizi, açlık ve terör gibi sorunlarla boğuşan dünya için başlayan yeni sürecin adı kaostur. Bu karanlık tablo içinde yüzüncü yılını idrak eden Türkiye Cumhuriyeti için sınırlarını korumak ve sınır ötesinde var olmak vazgeçilmez hale gelir.
Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni döneme uygun çok daha etkin güvenlik stratejileri üretir. Bu doğrultuda TSK; özel kuvvetler bünyesinde yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Pençe Timi’dir. Pençe Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz; “Barışın güvercini, savaşın kartalı” olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye’nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakarca mücadele eder. Al Sancak, uğruna gece gündüz demeden ateşin içine atılmaktan asla geri durmaz. Birbirine son derece bağlı olan Pençe Timi, takdir edilmeyi beklemeden ödülde en sonda, görevde ise en başta durur.
Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Osman Soykut (Mithat), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Mine Kılıç (Berna), Ayşen Sezerel (Emine), Hatice Sibel Aytan (Bahar), Abidin Yerebakan (Vedat), Mazhar Alican Uğur (Atilla) Zeynep Koltuk (Amy), Behiye Özlem Özurul (Süheyla), Tevfik Erman Kutlu (Novak)