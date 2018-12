Trump’ın eşi Melania: Gazeteciler fırsatçı

ABD’nin First Lady’si Melania Trump, bazı gazetecilerin 'fırsatçı davrandığını' belirterek, "İşin aslı komedyenlerden gazetecilere, oyunculara, yazarlara kadar pek çok kişi benim ve ailemin adını kullanan fırsatçılar" açıklamasında bulundu.

Röportaj veren Trump, medyanın 'dedikodular'a odaklandığını ancak insanların buna her zaman inanmaması gerektiğini belirtti. First Lady aynı zamanda eşiyle her zaman aynı fikirlerde olmadıklarını da ifade etti. Melania Trump, “Her zaman ona katılmıyorum ve bunu da ona söylüyorum. Ama bu onun kararı. O bir yetişkin" dedi.

