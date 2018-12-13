Hayat Trumpın eşi Melania Gazeteciler fırsatçı
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Trump’ın eşi Melania: Gazeteciler fırsatçı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Melania Trump, bazı gazetecilerin 'fırsatçı davrandığını' bu isimlerin kendisinin ve ailesinin adını kullanıp isim yapmaya çalıştığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump

ABD’nin First Lady’si Melania Trump, bazı gazetecilerin 'fırsatçı davrandığını' belirterek, "İşin aslı komedyenlerden gazetecilere, oyunculara, yazarlara kadar pek çok kişi benim ve ailemin adını kullanan fırsatçılar" açıklamasında bulundu.

Röportaj veren Trump, medyanın 'dedikodular'a odaklandığını ancak insanların buna her zaman inanmaması gerektiğini belirtti. First Lady aynı zamanda eşiyle her zaman aynı fikirlerde olmadıklarını da ifade etti. Melania Trump, “Her zaman ona katılmıyorum ve bunu da ona söylüyorum. Ama bu onun kararı. O bir yetişkin" dedi.

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