Hayat Tüm dünyanın sessiz kaldığı hak ihlalleri
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Tüm dünyanın sessiz kaldığı 'hak' ihlalleri

Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramı, Yemen’de açlıktan ölen çocuklar ve Filistin’de yaşanan işgalci İsrail ablukası bunlar sadece ‘insan hakları’ ihlallerinin bazıları. 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin günümüz dünyasında bir geçerliliğinin olmadığı ve insanların haklarının gasp edildiği görülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüm dünyanın sessiz kaldığı hak ihlalleri
Suriye.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden bazıları şunlardır;

‘’Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkı.

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.’’

Yaklaşık 73 yıldır neredeyse tüm Dünya’nın kabul ettiği ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin uygulanmadığı ve insanların haklarının gasp edildiği görülüyor.

Filistin, Kudüs.
Filistin, Kudüs.

Gerçek mermi kullanıldı

İsrail polisi, Gazze Şeridi'nde 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. Sadece bu ihlal ile kalmayıp Filistinli insanların evlerini zorla yıkarak yasa dışı Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye devam ediyor.

Libya açıkları.
Libya açıkları.

Boğularak ölüyorlar

Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu açıklamıştı. Teyit edilen rakamların yarısını ise kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Savaşın oluşturduğu yıkıcı ortamdan kaçarak yeni bir hayat kurma umuduyla deniz aşırı Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan bin 300 göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Yemen.
Yemen.

Çocuklar açlıktan ölüyor

Yemen'de açlık sebebiyle her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor. BM'nin son raporuna göre, Yemen’deki savaş ortamına karşı önlem alınmazsa bu yıl içerisinde 16 milyon Yemenli aç kalacak. Ülkedeki beş yaşın altındaki 400 bin çocuğun da açlıktan etkilendiği belirtiliyor.

Doğu Türkistan.
Doğu Türkistan.

Doğu Türkistanlılara ağır işkence

Çin'in 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında binlerce Müslüman Uygur Türkü insanları işkencelere maruz bırakıyor. Çin’in insan hakları ihlalleri bununla sınırlı kalmayıp etnik ve kültürel ayrımcılığa uğrayan Doğu Türkistanlılar ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde zorla çalıştırılıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. Maddesi ise ‘’Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır’’ İfadeleri yer alıyor.

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