Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Türk dizi ve filmlerinin turizme katkısı kanıtlandı İzleyenlerin yüzde 54ü Türkiyeye gelmek istiyor
AKTÜEL

Türk dizi ve filmlerinin turizme katkısı kanıtlandı: İzleyenlerin yüzde 54'ü Türkiye'ye gelmek istiyor

Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye turist olarak gelme ihtimali, izlemeyenlerin iki katından daha fazla. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, dizi ve film sektörünün Türkiye’nin turizmine sağladığı büyük katkıyı verilerle ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
7.Koğuştaki Mucize filmi en çok izlenen Türk filmleri arasında.
7.Koğuştaki Mucize filmi en çok izlenen Türk filmleri arasında.

ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasına göre, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye turist olarak gelme ihtimali, izlemeyenlerin iki katından daha fazla.

Netflix açıklamasına göre, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, dizi ve film sektörünün Türkiye’nin turizmine sağladığı büyük katkıyı verilerle ortaya koydu.

Araştırma kapsamında nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan’daki katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Netflix üzerinden yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken, ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı.

İZLEYENLER TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Her iki gruptaki katılımcılara da pandemi sonrası turistik amaçla Türkiye’ye seyahat etmek isteyip istemedikleri sorusu yöneltildi. Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen ilk grupta “Evet, Türkiye’ye seyahat etmek isterim” diyenlerin oranı yüzde 54’e kadar çıkarken, diğer gruptaki katılımcılar arasında bu cevabı verenlerin oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. Başka bir deyişle Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye gelme ihtimalinin, diğer kişilerin iki katından daha fazla olduğu belirlendi.

EN ÇOK TALEP AVUSTRALYA VE ABD'DEN

Ülkeler özelinde bakıldığındaysa, Netflix’teki yerli yapımları izledikten sonra Türkiye’ye seyahat etmeye karar verdiklerini en çok söyleyenler sırasıyla Avustralya, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan’daki katılımcılar oldu.

Diğer yandan araştırma, normal koşullarda Türk yapımlarına ilgi duymayan kişilerin de Netflix sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını ortaya koydu. Buna göre ilk gruptaki katılımcıların yüzde 47’si "Netflix’te karşıma çıkmasaydı herhangi bir Türk yapımını izlemezdim” derken, bu oran Fransa, İsveç ve Brezilya gibi ülkelerde yüzde 70’in üzerine çıktı.

TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi açıklandı
HAYAT
TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi açıklandı
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.