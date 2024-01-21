“Bu hastalık vücuda yıllar önce geçmiş olabilir. 20-30 yıllık bir geçmişi de olabilir. Vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığında aktifleşen bir hastalık. Bu vakada da geç ortaya çıkmış. Kalça kemikleri tamamen erimiş, çürümüş bir vaziyetteydi. Ancak bütün leğen kemiğini tuttuğu için ve damar sinirlere, bağırsak ve idrar torbasına komşu riskli bir yerde olduğu için ameliyat ayrıca risk oluşturuyordu. Öte yandan bu vakada parazitel enfeksiyona karşı bir tedavi de gerekiyordu. Biz bu hastada iki tip ameliyatı birleştirmiş olduk. Bir taraftan parazitel hastalığa karşı enfeksiyonlu dokuları çıkardık. Bir taraftan da tümör proteziyle bacağını kullanabileceği bir hale getirmeyi planladık. Hem bu parazitel hastalık hem de bu parazitin kalça kemiğinde bu kadar yayılım göstermesi oldukça nadir görülüyor. Bu anlamda çok sık görülen bir vaka örneği değil. Haliyle ameliyatın kendisi de çok sık uygulanan bir ameliyat değil.”