Hayat Türk Eczacıları Birliğinden aşı reddine karşı önlem çağrısı Bilimsel bilgilerle tarafsız platformlarda tartışılmalı
GENEL SAĞLIK

Türk Eczacıları Birliğinden 'aşı reddine karşı önlem' çağrısı: Bilimsel bilgilerle tarafsız platformlarda tartışılmalı

Türk Eczacıları Birliği, aşı reddi yapan aile sayısının yıldan yıla artış gösterdiğine dikkati çekerek "Bu tablo infial yaratmaktadır ve artık bu durum görmezden gelinemez. Bu konuyla ilgili gerekli önlemler acilen alınmalıdır" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Türk Eczacıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşı, sağlık alanındaki en önemli buluşlardan birisi olarak nitelendirildi. İlaçların bireyi tedavi ederken, aşıların popülasyonu koruduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığı, son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. Bilimsel aklı karşısına alan aşı karşıtı kampanyalar, üretilen komplo teorileri; başta çocuklar olmak üzere, tüm toplumun sağlığını tehdit edecek boyuta gelmiş durumda. Yapılan araştırmalar, tüm temel aşıları olmuş çocukların oranının son 10 yılda yüzde 77'den yüzde 67'ye düştüğünü göstermektedir."

Aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafı yok
HAYAT
Aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafı yok

Halk sağlığı başarısı

Açıklamada, kızamığın aşı ile önlenebilen bir hastalık olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kızamığa dair elde edilen başarı, büyük bir halk sağlığı başarısı iken 2016'da sadece 9 olan kızamık vakası, 2017'de 84'e, 2018'de ise 716'ya ulaşmıştır.

Son üç yılda gerçekleşen bu artışın, aşı karşıtlığının yaygınlaşması ile paralel olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda yer alan verilere göre; ailelerin refah düzeyi arttıkça çocuklarının aşılanma oranı artıyor. Refah düzeyi düşük ailelerin, çocuklarını aşılatma oranı yüzde 64 iken, refah düzeyi en yüksek olan ailelerde bu oran yüzde 82'ye kadar çıkıyor."

Aşı yolu ile bağışıklamanın, hastalıkların önlenmesi ve ölüm oranlarının düşürülmesi açısından çok değerli bir uygulama olduğu, aşı reddinde bulunan bireylerin, sadece kendilerini değil, toplum sağlığını ve toplumun geleceğini de tehdit ettiği aktarıldı.

Kızamık vakaları her geçen gün artıyor: Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı
HAYAT
Kızamık vakaları her geçen gün artıyor: Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Açıklamada ayrıca şu değerlendirmelere yer verildi:

"Özellikle altını çizerek belirtmek gerekir ki yaşama hakkına zarar veren aşı reddi, ancak ve ancak bilimsel bilgilere dayanarak tarafsız platformlarda tartışılmalıdır.

Aşı reddi kavramı ortaya atıldığı günden bugünkü vahim tablo ortaya çıkana kadarki süreçte kamuoyunu bu konuda sürekli bilgilendirdik ve sağlık meslek örgütleri olarak bu konudaki otorite olan Sağlık Bakanlığını göreve davet ettik. Nitekim 2011 yılında aşı reddi yapan aile sayısı 183 iken 2018 itibarıyla 23 bin dolaylarına ulaşmıştır. Bu tablo, infial yaratmaktadır ve artık bu durum görmezden gelinemez. Bu konuyla ilgili gerekli önlemler acilen alınmalıdır."

  • Toplum sağlığını tehdit eden her türlü girişime karşı yaptırımların uygulanması istenirken, "Ülkemiz için ülkemizin geleceği için halk sağlığı için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkilileri göreve davet ederken; medyamızı da bu konuyla ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aşıda tehlike çanları
HAYAT
Aşıda tehlike çanları

100 bin konuttadetaylar belli oldu

100 bin konutta
detaylar belli oldu

​140 ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlara satılacak.
2020de kullanılabilecek

2020'de kullanılabilecek

Kartlarda biriken puanlar için bankalardan açıklama.
Yapay zekayakalayacak

Yapay zeka
yakalayacak

Sigara içip telefonla konuşan sürücüye kötü haber.
Görenler <br>şaşkınlıkla izledi

Görenler
şaşkınlıkla izledi

​Dünyanın en büyükleri peş peşe Boğaz'dan geçti.
Plaka değişti<br>uykuları kaçtı

Plaka değişti
uykuları kaçtı

İlk arabasının sevincini yaşamadan satacak.
Tren çarptı<br>hurdaya döndü

Tren çarptı
hurdaya döndü

Sis nedeniyle treni göremedi biri çocuk 3 kişi öldü.
AK Parti teklif etti <br>İmamoğlu reddetti

AK Parti teklif etti
İmamoğlu reddetti

Mahalleli konut yerine yeşil alan olmasını istiyor.
Çinlileri çıldırttı

Çinlileri çıldırttı

​Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımından rahatsız oldular.
BM'den <br>istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

BM'den
istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

Tarihi mutabakatının ardından BM ile ters düştüler.
Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

​Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak.
Büyük<br>kaygı duyuyoruz!

Büyük
kaygı duyuyoruz!

​ABD'nin silah ambargosu kararına KKTC'den tepki.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Trump'ı Zeve Şehitliğine davet etti

Trump'ı Zeve Şehitliğine davet etti

'Ermeni çeteleri mezaliminin en büyük kanıtı.'
Erdoğan misafir etti

Erdoğan misafir etti

Kar kış demeden 2 km yürüyerek okula gidiyordu.
Ruslar planlıyor<br>BAE ise yönetiyor

Ruslar planlıyor
BAE ise yönetiyor

Komutandan Libya'daki savaşa yönelik itiraf.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

Nişanlı çift akılalmaz kazadan sağ kurtuldu.
Afganların<br> arasına katacaklardı

Afganların
arasına katacaklardı

​Yunanistan'a kaçıracaklardı şebeke çökertildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.