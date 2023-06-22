Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam ederken, bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesindeki Hira Mağarası yer alıyor. Bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye varan hacı adayları, buradan Mekke'yi izliyor ve namazın ardından Nur Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor.