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Hayat

Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Türkiye'den ilk kafilenin 30 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunda bugün son kafile Mekke'ye vardı.

13:55 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor.

Hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı.

Hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı da Mekke'ye ulaşmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Medine'deki hacılar da Mekke'ye geldi. Böylece Türkiye'den gelen tüm kafile kutsal topraklara ulaştı.

Tüm hacı adaylarının bir araya gelmesiyle yoğunluk yaşanan Mekke'de, hacı adaylarının Kabe ziyaretleri de sürüyor.

Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

#Mekke
#Kurban Bayramı
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#TÜRSAB
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